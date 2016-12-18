Трамп предложит Сильвестру Сталлоне должность министра культуры

Дональд Трамп предложит Сильвестру Сталлоне
руководить национальным фондом искусств
Как сообщает таблоид The Daily Mail со ссылкой на инсайдера в команде 45-го президента США Дональда Трампа, глава государства видит председателем Национального фонда искусств и гуманитарных наук звезду Голливуда - Сильвестра Сталлоне. Согласно этой информации, Трамп, таким образом, хочет «сделать искусство снова великим»
.
«Многие ошибочно считают, что президент Трамп будет относиться к искусству с неприязнью. Но мистер Трамп уверен, что такое кадровое решение — это встряска, необходимая индустрии»
, - цитирует его слова английский ежедневник. Если это правда, то кандидатуру Рэмбо на должности, фактически, министра культуры должен одобрить Конгресс, прежде чем тот начнет делать искусство снова великим.
70-летний Сильвестр Сталлоне ранее уже высказывался публично о Трампе в положительном ключе. Кроме того, Сталлоне не раз говорил о том, что сам хотел бы, подобно своему коллеге Арнольду Шварценеггеру
, заняться политикой. Но о том, согласится ли Сталлоне занять еще не предложенный ему пост, пока рано судить.
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