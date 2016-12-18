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Трамп предложит Сильвестру Сталлоне должность министра культуры

18 декабря
2016 год

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18 декабря 2016
Дональд Трамп предложит Сильвестру Сталлоне руководить национальным фондом искусств
Как сообщает таблоид The Daily Mail со ссылкой на инсайдера в команде 45-го президента США Дональда Трампа, глава государства видит председателем Национального фонда искусств и гуманитарных наук звезду Голливуда - Сильвестра Сталлоне. Согласно этой информации, Трамп, таким образом, хочет «сделать искусство снова великим».

Трамп предложит Сильвестру Сталлоне должность министра культуры

«Многие ошибочно считают, что президент Трамп будет относиться к искусству с неприязнью. Но мистер Трамп уверен, что такое кадровое решение — это встряска, необходимая индустрии», - цитирует его слова английский ежедневник. Если это правда, то кандидатуру Рэмбо на должности, фактически, министра культуры должен одобрить Конгресс, прежде чем тот начнет делать искусство снова великим.
70-летний Сильвестр Сталлоне ранее уже высказывался публично о Трампе в положительном ключе. Кроме того, Сталлоне не раз говорил о том, что сам хотел бы, подобно своему коллеге Арнольду Шварценеггеру, заняться политикой. Но о том, согласится ли Сталлоне занять еще не предложенный ему пост, пока рано судить.
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Трамп предложит Сильвестру Сталлоне должность министра культуры фотографии
Трамп предложит Сильвестру Сталлоне должность министра культуры фотографии
Трамп предложит Сильвестру Сталлоне должность министра культуры фотографии
Трамп предложит Сильвестру Сталлоне должность министра культуры фотографии
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№ 1
G@ryVan (St.Peterburg)   19.12.2016 - 12:07
Министр-актёр, лучше чем министр-недоисторик и министр-недописатель, как у нас. читать далее>>
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