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Кончаловский хочет запретить продавать попкорн в кино

18 декабря
2016 год

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18 декабря 2016
Не в первый раз Андрей Кончаловский обрушился с критикой на легкомысленных зрителей. Режиссер, 10 лет проработавший в Голливуде («Возлюбленные Марии», «Поезд-беглец», «Гомер и Эдди», «Танго и Кэш»), довольно часто высказывается в той или иной форме о том, что американская фабрика грез развращает вкусы зрителя, сводя их до низшего уровня.

Кончаловский хочет запретить продавать попкорн в кино

Теперь мэтр отечественного и мирового кинематографа не доволен людьми, которые ходят на его фильмы, поедая попкорн. В частности, Кончаловский заявил, что запретит продажу воздушной кукурузы на своих фильмах. Как передает ТАСС, российский режиссер считает, что есть два вида зрителя: те, кто ест в кино, и те, кто в кино не ест.
«Наши фильмы для тех, кто не ест попкорн. Постараюсь сделать так, чтобы попкорн на наших фильмах не продавался».
Напомним, что уже 19 января в отечественном прокате появится его новое произведение «Рай». Лента уже была удостоена приза за лучшую режиссуру на 73-м Венецианском международном кинофестивале и попала в шорт-лист премии Оскар в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
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Кончаловский хочет запретить продавать попкорн в кино фотографии
Кончаловский хочет запретить продавать попкорн в кино фотографии
Кончаловский хочет запретить продавать попкорн в кино фотографии
Кончаловский хочет запретить продавать попкорн в кино фотографии
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