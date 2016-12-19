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Запуск реалити-шоу по мотивам “Голодных игр”

19 декабря
2016 год

Лайфстайл >>
19 декабря 2016
Когда вы смотрели «Голодные игры», вы же не думали, что что-то подобное произойдет так скоро? А вот новосибирский бизнесмен Евгений Пятковский, автор приложения для смартфонов, блокирующего звонки от коллекторов «Антиколлектор», вдохновился фильмом и решил запустить реалити-шоу на выживание в условиях сибирской тайги.

Запуск реалити-шоу по мотивам “Голодных игр”

Проект будет называться Game2:Winter, и по задумке организаторов его будут транслировать на федеральных каналах.
Правила игры таковы: участники шоу на протяжении девяти месяцев будут жить в сибирской тайге в составе нескольких команд. К ним ежедневно будут прилетать ведущие и учить их базовым навыкам выживания в тайге. Каждому участнику будет позволено взять с собой до 100 килограммов любого груза.
Как и в фильме, зрители шоу смогут поддерживать фаворитов и отправлять им пожертвования. Победитель получит приз в размере 100 миллионов рублей и полезные навыки выживания в тайге: ловля рыбы, борьба с шатунами, расстановка силков на пушного зверя, изготовление долбленок. Короче, у них будет уникальный шанс побыть героями фильма «Счастливые люди» - забытыми государством людьми, которые полностью предоставлены сами себе. Участники должны будут подписать договор, согласно которому они не будут иметь претензий по поводу возможного изнасилования и/или убийства.

Запуск реалити-шоу по мотивам “Голодных игр”

На данный момент Пятковский озабочен выбором места проведения шоу - это должна быть локация, в которой можно было бы получить самые большие квоты на убийство животных.
Проект уже обзавелся сайтом, где висит счетчик: до начала игры осталось чуть более 190 дней. За жизнью героев можно будет следить с помощью 2 000 камер в режиме реального времени.
Чтобы иметь более полное представление о деятельности Пятковского, необходимо знать, что в октябре бизнесмен открыл в Новосибирске ностальгический аттракцион «детский сад для взрослых». Все как в детстве: каша по утрам, запеканка на полдник, тихий час, творческие занятия. Но только воспитанникам от 20 до 40 лет.
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Запуск реалити-шоу по мотивам “Голодных игр” фотографии
Запуск реалити-шоу по мотивам “Голодных игр” фотографии
Запуск реалити-шоу по мотивам “Голодных игр” фотографии
Запуск реалити-шоу по мотивам “Голодных игр” фотографии
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№ 2
Инга Сидорина (Павлово)   19.12.2016 - 09:26
Свосем с ума сошли. Гадость, дрянь! читать далее>>
№ 1
irbis077   19.12.2016 - 07:22
Участники должны будут подписать договор, согласно которому они не будут иметь претензий по поводу возможного изнасилования и/или убийства. Надеюсь основателя этой белиберды посадят раньше. И руки прочь... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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