Ургант подвел Светлакова

В понедельник 19 декабря состоялась премьера комедийного киноальманаха «Елки 5»
, в котором уже полюбившиеся стране герои суетятся в предновогоднем кураже. Фильм публике представил творческий коллектив в лице бессменных талисманов «Елок» Ивана Урганта
и Сергея Светлакова
, режиссера Тимура Бекмамбетова
, актеров Анны Хилькевич
, Саши Спилберг
, Марии Шукшиной
, Катерины Шпицы
.
Премьеру посетили: обязтельный Аркадий Укупник
с семьей, Татьяна Догилева
с дочерью, Александр Робак
, Дмитрий Дибров
, Илья Лагутенко
, Игорь Жижикин
и другие.
Перед премьерой актеры должны были давать журналистам интервью, чтобы успеть посмотреть фильм вместе со всеми. Но Иван Ургант, угодивший в час пик в московские пробки, еле успел приехать к показу, чтобы представить зрителям фильм. В итоге Сергею Светлакову пришлось остаться во время показа с Иваном и пожертвовать приятным времяпрепровождением, отвечая на докучливые вопросы журналистов.
обсуждение >>