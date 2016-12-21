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Ургант подвел Светлакова

21 декабря
2016 год

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21 декабря 2016
В понедельник 19 декабря состоялась премьера комедийного киноальманаха «Елки 5», в котором уже полюбившиеся стране герои суетятся в предновогоднем кураже. Фильм публике представил творческий коллектив в лице бессменных талисманов «Елок» Ивана Урганта и Сергея Светлакова, режиссера Тимура Бекмамбетова, актеров Анны Хилькевич, Саши Спилберг, Марии Шукшиной, Катерины Шпицы.

Ургант подвел Светлакова

Ургант подвел Светлакова

Премьеру посетили: обязтельный Аркадий Укупник с семьей, Татьяна Догилева с дочерью, Александр Робак, Дмитрий Дибров, Илья Лагутенко, Игорь Жижикин и другие.

Илья Лагутенко

Перед премьерой актеры должны были давать журналистам интервью, чтобы успеть посмотреть фильм вместе со всеми. Но Иван Ургант, угодивший в час пик в московские пробки, еле успел приехать к показу, чтобы представить зрителям фильм. В итоге Сергею Светлакову пришлось остаться во время показа с Иваном и пожертвовать приятным времяпрепровождением, отвечая на докучливые вопросы журналистов.

Татьяна Догилева с дочерью

Катерина Шпица

Анна Хилькевич
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персоны
Тимур БекмамбетовИгорь ГаспарянДмитрий ДибровТатьяна ДогилеваИгорь ЖижикинИлья ЛагутенкоАлександр РобакСергей СветлаковАркадий УкупникИван УргантАнна ХилькевичКатерина ШпицаМария Шукшина
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