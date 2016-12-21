Сильвестр Сталлоне отказал Дональду Трампу

В ответ на предложение Дональда Трампа возглавить Национальный фонд искусств и гуманитарных наук США Сильвестр Сталлоне
ответил решительным отказом. Актер отметил, что весьма польщен этим предложением, но предпочитает работать с ветеранами, так как считает, что принесет больше пользы привлекая внимание граждан к нуждам ветеранов. Которые заслуживают финансовую поддержку, трудоустройства и приличное жилье.
Ранее в прессу просочилась информация о том, что Трамп намерен предложить эту должность
Сталлоне, который, по мнению президента, способен «сделать искусство великим снова».
обсуждение >>