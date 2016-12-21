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Сильвестр Сталлоне отказал Дональду Трампу

21 декабря
2016 год

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21 декабря 2016
В ответ на предложение Дональда Трампа возглавить Национальный фонд искусств и гуманитарных наук США Сильвестр Сталлоне ответил решительным отказом. Актер отметил, что весьма польщен этим предложением, но предпочитает работать с ветеранами, так как считает, что принесет больше пользы привлекая внимание граждан к нуждам ветеранов. Которые заслуживают финансовую поддержку, трудоустройства и приличное жилье.

Сильвестр Сталлоне отказал Дональду Трампу

Ранее в прессу просочилась информация о том, что Трамп намерен предложить эту должность Сталлоне, который, по мнению президента, способен «сделать искусство великим снова».
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