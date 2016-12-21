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Дэвид Духовны выпустит новый альбом

21 декабря
2016 год

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21 декабря 2016
Звезда рекламы пива и сериалов «Секретные материалы» и «Блудливая Калифорния» Дэвид Духовны начал работу над новым музыкальным альбомом. О чем актер и сообщил фанатам на своей странице в фейсбуке, выложив фотографию из студии звукозаписи.

Дэвид Духовны выпустит новый альбом

«Записываю вокал для нового альбома» - скромно комментирует фотографию Духовны.

Духовны запел в 2015 году, выпустив дебютный альбом Hell or Highwater. Но кино Дэвид не оставил - в 2017 году его, поговаривают, можно будет увидеть в третьем сезоне сериала «Твин Пикс».

А пока послушайте его заглавную композицию с дебюта.

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Дэвид Духовны выпустит новый альбом фотографии
Дэвид Духовны выпустит новый альбом фотографии
Дэвид Духовны выпустит новый альбом фотографии
Дэвид Духовны выпустит новый альбом фотографии
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