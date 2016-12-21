Дэвид Духовны выпустит новый альбом

Звезда рекламы пива
и сериалов «Секретные материалы»
и «Блудливая Калифорния» Дэвид Духовны
начал работу над новым музыкальным альбомом. О чем актер и сообщил фанатам на своей странице в фейсбуке
, выложив фотографию из студии звукозаписи.
«Записываю вокал для нового альбома»
- скромно комментирует фотографию Духовны.
Духовны запел в 2015 году, выпустив дебютный альбом Hell or Highwater. Но кино Дэвид не оставил - в 2017 году его, поговаривают, можно будет увидеть в третьем сезоне сериала «Твин Пикс»
.
А пока послушайте его заглавную композицию с дебюта.
обсуждение >>