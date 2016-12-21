Бенедикт Камбербэтч старается не читать фанатских теорий о «Шерлоке»

В преддверии четвертого сезона сериала «Шерлок»,
который выйдет 1 января 2017 года, Бенедикт Камбербэтч
признался, что ему нравится, что сериал оброс таким количеством легенд и фанатских теорий, которыми полнится интернет, но он старается держаться от них подальше и «сохранять независимость».
«Мне кажется, что прочитанное повлияло бы на меня, поэтому я держусь подальше от этого».
Появилось бесчисленное количество сайтов, посвященных анализу сюжетных поворотов в шоу, обсуждению эпизодов и предсказаниям того, что будет дальше. Но актеру не хочется вдаваться во все это. «Я не могу подвергаться многоголосию и влиянию со стороны. Я должен доверять режиссерам и актерам в том, что мы делаем».
Актер знает о существовании хэштэга #Setlock, которым фанаты сигнализируют друг другу о местах съемок сериала. «Они как призраки преследуют нас повсюду».
Создатели сериала Марк Гэтисс и Стивен Моффат написали первый эпизод четвертого сезона, который называется «Шесть Тэтчер». Бенедикт рассказал, что сезон «мрачнее, чем три предыдущих» и «впадает в крайности».
«Он начинается с улыбки и потом темнеет, как нефть»
- интригует актер.
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