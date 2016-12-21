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Бенедикт Камбербэтч старается не читать фанатских теорий о «Шерлоке»

21 декабря
2016 год

Лайфстайл >>
21 декабря 2016
В преддверии четвертого сезона сериала «Шерлок», который выйдет 1 января 2017 года, Бенедикт Камбербэтч признался, что ему нравится, что сериал оброс таким количеством легенд и фанатских теорий, которыми полнится интернет, но он старается держаться от них подальше и «сохранять независимость».

«Мне кажется, что прочитанное повлияло бы на меня, поэтому я держусь подальше от этого».

Бенедикт Камбербэтч старается не читать фанатских теорий о «Шерлоке»

Появилось бесчисленное количество сайтов, посвященных анализу сюжетных поворотов в шоу, обсуждению эпизодов и предсказаниям того, что будет дальше. Но актеру не хочется вдаваться во все это. «Я не могу подвергаться многоголосию и влиянию со стороны. Я должен доверять режиссерам и актерам в том, что мы делаем».

Актер знает о существовании хэштэга #Setlock, которым фанаты сигнализируют друг другу о местах съемок сериала. «Они как призраки преследуют нас повсюду».

Создатели сериала Марк Гэтисс и Стивен Моффат написали первый эпизод четвертого сезона, который называется «Шесть Тэтчер». Бенедикт рассказал, что сезон «мрачнее, чем три предыдущих» и «впадает в крайности».
«Он начинается с улыбки и потом темнеет, как нефть» - интригует актер.
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Бенедикт Камбербэтч старается не читать фанатских теорий о «Шерлоке» фотографии
Бенедикт Камбербэтч старается не читать фанатских теорий о «Шерлоке» фотографии
Бенедикт Камбербэтч старается не читать фанатских теорий о «Шерлоке» фотографии
Бенедикт Камбербэтч старается не читать фанатских теорий о «Шерлоке» фотографии
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№ 1
викся (азов)   22.12.2016 - 09:31
Жду с нетерпением встречи с прекрасными актерами! читать далее>>
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