Марго Робби не свободна

Слухи о том, что звезда «Отряда самоубийц» Марго Робби
собралась замуж за режиссера Тома Акерли появились в прессе еще летом. Но на днях актриса сама оповестила общественность о свадьбе. Самым тривиальным способом - опубликовав недвусмысленный снимок в Инстаграме
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Свадьба Робби и Акерли состоялась на родине актрисы - в австралийском городе Дэлби. На церемонии присутствовали лишь родственники и близкие друзья молодоженов.
Марго Робби и Том Акерли познакомились три года назад на съемках фильма «Французская сюита».
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