Данила Козловский поддержал проект своего брата

Старший брат Данилы Козловского Егор стал автором образовательного проекта дошкольного обучения «Азбука 2.0» - интерактивной азбуки с технологией дополненной реальности. Каждую букву представляет животное, которому посвящено отдельное стихотворение, озвученное звездами отечественного шоу-бизнеса.
«Помню, как брат первый раз дал мне «Азбуку 2.0», листаю картинки, все здорово, — рассказал Данила Козловский на презентации проекта в Российской государственной детской библиотеке — Егор говорит: «Подожди, вот тебе еще телефон, приложи к картинке». Приложил, и началась настоящая магия, как будто ты кино в кинотеатре смотришь. Я знаю, с какой любовью создавалась «Азбука 2.0», на которую Егора вдохновили и его собственные дети, и дети наших друзей, товарищей и коллег. И мне, конечно, было лестно оказаться в иконостасе среди артистов, которые также поддержали проект Егора Козловского, чьими голосами говорят герои книги».
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