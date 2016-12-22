Моника Белуччи в Москве

Вчера 21 декабря состоялась премьера фильма Эмира Кустурицы «По млечному пути»
, который режиссер приехал представить российским зрителям лично. А компанию ему составили сыгравшие в его картине актрисы Моника Белуччи
и Слобода Мичалович
.
Утром гости столицы встретились с журналистами на пресс-бранче, а вечером Моника Белуччи оставила автограф на большой именной звезде в кинотеатре «5 звезд».
Премьеру фильма посетили Павел Табаков
, Мария Миронова
, Алена Хмельницкая
, Вячеслав Манучаров, Екатерина Волкова
и другие.
«По млечному пути» - первый фильм Кустурицы после десятилетнего перерыва. В российском прокате он стартует 12 января 2017 года.
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