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Моника Белуччи в Москве

22 декабря
2016 год

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22 декабря 2016
Вчера 21 декабря состоялась премьера фильма Эмира Кустурицы «По млечному пути», который режиссер приехал представить российским зрителям лично. А компанию ему составили сыгравшие в его картине актрисы Моника Белуччи и Слобода Мичалович.

Моника Белуччи в Москве

Утром гости столицы встретились с журналистами на пресс-бранче, а вечером Моника Белуччи оставила автограф на большой именной звезде в кинотеатре «5 звезд».

Премьеру фильма посетили Павел Табаков, Мария Миронова, Алена Хмельницкая, Вячеслав Манучаров, Екатерина Волкова и другие.

Моника Белуччи в Москве

«По млечному пути» - первый фильм Кустурицы после десятилетнего перерыва. В российском прокате он стартует 12 января 2017 года.

Екатерина Волкова

Алена Хмельницкая
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