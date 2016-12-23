Виктория Исакова, Паулина Андреева, Ирина Горбачёва: самые сногсшибательные звездные наряды

Всем известно, что наши женщины - самые красивые (а также непредсказумые и загадочные, но об этом позже). Вопрос только в том, как всю эту красоту обрамить и подчеркнуть? Даже у отечественных кинозвёзд, похоже, на него нет ответа. Если их зарубежные коллеги удачно интегрированы в мир индустрии моды
, то в родных пенатах лучше всех одеты отнюдь не актрисы. Самое яркое модное событие кино-года тоже практически одно - открытие Московского Международного кинофестиваля, все прочие красные дорожки не достигают его планки. Выбор Кино-Театр.ру
был трудным, надеемся, что мы никого не пропустили.
10. Юлия Ауг
9. Надежда Михалкова
8. Дарья Екамасова
7. Ирина Горбачёва
6. Светлана Ходченкова
5. Ирина Лачина
4. Виктория Исакова
3. Паулина Андреева
2. Анна Чиповская
1. Рената Литвинова
Как видим, любимейшим цветом наших дам по-прежнему является чёрный, а самой отважной демонстрацией женственности - примерка брючного костюма. Надеемся, что новый год добавит нам яркости, мягкости и позитива!
Согласны ли вы с нашим выбором? Напишите, какое платье из галереи нравится вам больше других.
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