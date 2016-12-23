Мединский - человек года

По версии русского биографического института министр культуры России Владимир Мединский стал «Человеком года». За поддержку российского кинематографа и успешное проведение Года российского кино.
«Министерство культуры делает очень многое для того, чтобы позиции российского кинематографа и в целом культуры укреплялись», — заявил председатель совета директоров Русского биографического института Святослав Рыбас.
В свою очередь Мединский подчеркнул, что это награда всего ведомства. Он добавил, что программа кинофикации будет продолжена в 2017 и 2018 годах.
обсуждение >>