Мединский - человек года

По версии русского биографического института министр культуры России Владимир Мединский стал «Человеком года». За поддержку российского кинематографа и успешное проведение Года российского кино.«Министерство культуры делает очень многое для того, чтобы позиции российского кинематографа и в целом культуры укреплялись», — заявил председатель совета директоров Русского биографического института Святослав Рыбас.В свою очередь Мединский подчеркнул, что это награда всего ведомства. Он добавил, что программа кинофикации будет продолжена в 2017 и 2018 годах.