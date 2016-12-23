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Доктор Ватсон бросил Мэри

23 декабря
2016 год

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23 декабря 2016
Прям под занавес урожайного на разводы 2016 года Мартин Фриман расстался с Амандой Эббингтон - экранной любовью доктора Ватсона в сериале «Шерлок» и, теперь уже в прошлом, преданной возлюбленной самого Фримана.

Доктор Ватсон бросил Мэри

«Я больше не с Амандой. Мы остались очень дружны. Всегда буду любить ее»
– сказал Мартин Фриман журналистам. Интересно было бы услышать версию Аманды.

Фриман и Эббингтон прожили вместе более 15 лет и воспитывали двоих детей. По словам актера, расставанию отчасти поспособствовал его карьерный успех. Кстати, в сериал «Шерлок» Эббингтон протащил именно Фриман - на тот момент у актрисы были серьезные финансовые проблемы, и ей очень нужна была работа. Скажется ли это расставание на персонажах Фриман и Эббингтон в сериале?
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