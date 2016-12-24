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Кристен Стюарт превратилась в бабника

24 декабря
2016 год

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24 декабря 2016
После служебного романа с Робертом Паттинсоном Кристен Стюарт зашла за гетеронормативную грань и превратилась в настоящего Казанову. Пресса не поспевает перечислять ее романы.

Кристен Стюарт превратилась в бабника

Еще полгода назад Стюарт встречалась с французской певицей и актрисой Соко (которая сыграла с Лили-Роуз Депп в фильме «Танцовщица»). Потом был недолгий роман с продюсером Алисией Каргайл. Пару месяцев назад в прессе появились снимки Стюарт и певицы St. Vincent, которая незадолго до этого рассталась с Карой Делевинь. А теперь слухи о том, что у Кристен роман с моделью Victoria's Secret Стеллой Максвелл, бродившие еще летом, подтвердились. Девушек видели вместе в Саванне, штат Джорджиа, где Стюарт работает над новым фильмом про Лиззи Борден. Стелла специально прикатила в гости к Стюарт, чтобы скрасить ее трудовые будни.

Стелла Максвелл

Стелла Максвелл
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Соко и Кристен Стюарт
St. Vincent и Кристен Стюарт
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