Кристен Стюарт превратилась в бабника

После служебного романа с Робертом Паттинсоном Кристен Стюарт
зашла за гетеронормативную грань и превратилась в настоящего Казанову. Пресса не поспевает перечислять ее романы.
Еще полгода назад Стюарт встречалась с французской певицей и актрисой Соко (которая сыграла с Лили-Роуз Депп
в фильме «Танцовщица»). Потом был недолгий роман с продюсером Алисией Каргайл. Пару месяцев назад в прессе появились снимки
Стюарт и певицы St. Vincent, которая незадолго до этого рассталась с Карой Делевинь
. А теперь слухи о том, что у Кристен роман с моделью Victoria's Secret Стеллой Максвелл, бродившие еще летом, подтвердились. Девушек видели вместе в Саванне, штат Джорджиа, где Стюарт работает над новым фильмом про Лиззи Борден. Стелла специально прикатила в гости к Стюарт, чтобы скрасить ее трудовые будни.
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