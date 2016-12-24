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Джонни Депп издевается над Эмбер Хёрд

24 декабря
2016 год

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24 декабря 2016
Джонни Депп, переболев все последствия скандала, сопровождающего его бракоразводный процесс с Эмбер Херд, решил, видимо, напоследок поиздеваться над пока еще супругой.

Джонни Депп издевается над Эмбер Хёрд

Напоминаем: после известий о разводе Эмбер активно начала говорить о перенесенном домашнем насилии, оправдывая, таким образом, притязание на отступные. Депп, полностью подавленный этой историей, не появлялся на публике несколько месяцев и не стал оспаривать запросы Хёрд. Таким образом, супруги пришли к соглашению, что Депп выплатит Херд 6,8 миллионов долларов за понесенный моральный (и, надо полагать, физический) ущерб. А чтобы люди, которые обвиняли Хёрд в возведении напраслины с целью нажиться и попиариться, наконец заткнулись, Хёрд торжественно пообещала отдать деньги Деппа на благотворительность. Все до последней копейки.

Джонни, не скрывая иронии, выразил сомнение в намерениях супруги и решил, что выплачивать деньги он ей будет частями - куда спешить? Хёрд темпераментно отреагировала на это заявление, призвав Джонни в судебном порядке к выплате средств единовременно.

Джонни Депп издевается над Эмбер Хёрд

И вот зря она так. Депп, кажется, наконец-то очухался и разозлился. На днях он подал на Эмбер заявление в суд Лос-Анджелеса с требованием возместить ему судебные издержки и расходы на адвокатов суммой 100 тысяч долларов. На фоне 7 миллионов, которые Депп и так уже согласился отдать Эмбер, 100 тысяч, объективно, сущий пустяк. В эту сумму, по словам артиста, ему обошлось последнее «совершенно ненужное» разбирательство, устроенное по инициативе Херд (когда она потребовала «всё и сразу»). Так вот пускай Херд и оплачивает этот аттракцион, решил Джонни. Условия Деппа таковы: если Эмбер в течение 10 дней не переведет ему деньги, он вычтет эту сумму из тех самых 6,8 миллионов.
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Джонни Депп издевается над Эмбер Хёрд фотографии
Джонни Депп издевается над Эмбер Хёрд фотографии
Джонни Депп издевается над Эмбер Хёрд фотографии
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№ 1
Рассвет   24.12.2016 - 23:36
Ха-ха, наконец-то началось насилие над бедняжкой, она так долго о нем верещала, и вот! Единственное больное место у дамочки, деньги. читать далее>>
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