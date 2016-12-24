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Брэд Питт ведет себя странно

24 декабря
2016 год

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24 декабря 2016
С тех пор как Джоли подала на развод, Питт особенно не выступал с публичными заявлениями и не вылезал с обвинениями в адрес жены. В отличие от Джоли, которая инициировала унизительное для Питта расследование ФБР, заставила актера регулярно сдавать тест на алкоголь и наркотики и встречаться с детьми в присутствии психотерапевта. И на протяжении всего этого времени Питт твердил одно: «Все, что имеет значение - это благополучие наших детей».

Но в минувшую среду стратегия актера поменялась. В меморандуме, поданном в Верховный Суд Калифорнии, адвокаты Питта обвинили Джоли в намеренном «сливе» личной информации, касающейся деталей бракоразводного процесса и соглашения об опеке над детьми.
Команда юристов, представляющая актера, предполагает что Джоли «продолжает ставить свои интересы выше интересов их несовершеннолетних детей и игнорирует их право на частную жизнь, когда полагает, что это может принести ей пользу».

Брэд Питт ведет себя странно

«Очевидно, у Джоли нет механизма саморегуляции, который позволил бы удержаться от того, чтобы помещать личную информацию в публичное пространство» гласят бумаги, «или же у нее есть и другие мотивы, согласно которым она стремится распространять информацию об этом разбирательстве, чтобы дети могли получить к ней доступ…»

Впрочем, источники, близко знакомые с ситуацией рассказали журналу Vanity Fair, что этот жест не имеет никакого юридического смысла. Опять же, потому что Питт уже подавал заявление в суд с просьбой засекретить записи, и Джоли подписала соглашение.

«Соглашение защищает не только детей, но по запросу команды юристов Питта, оно так же защищает и самого Питта», поясняет источник. «Обвинения в том, что мать не защищает личную жизнь детей, очевидно, ложные…Если бы Джоли хотела обнародовать детали их личной жизни, она бы могла начать с того, что произошло в самолете несколько месяцев назад. Однако никакой информации о том, что произошло с детьми, в прессу не просочилось. Никаких фактов и деталей не было обнародовано, и Джоли сохраняет молчание».

Судебное слушание по делу назначено на январь.
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