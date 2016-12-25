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У Кэрри Фишер случился сердечный приступ

25 декабря
2016 год

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25 декабря 2016
60-летняя голливудская актриса Кэрри Фишер, для большинства жителей планеты Земля ассоциирующаяся с принцессой Леей из «Звездных войн», пережила сердечный приступ во время длительного перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

У Кэрри Фишер случился сердечный приступ

Перелеты Фишер связаны с промо-туром в поддержку ее автобиографии «The Princess Diarist», после выхода которой Фишер призналась, что у нее был роман с Харрисоном Фордом во время съемок «Звездных войн».

Инцидент произошел за 15 минут до посадки. Состояние актрисы критическое - на данный момент она находится в больнице и ее жизнь поддерживается искусственной вентиляцией легких. Брат актрисы Тодд Фишер сказал журналу Variety: «Она в реанимации и все молятся за нее. Ничего нового от врачей, ничего нового совсем… Нет ни хороших, ни плохих новостей».
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У Кэрри Фишер случился сердечный приступ фотографии
У Кэрри Фишер случился сердечный приступ фотографии
У Кэрри Фишер случился сердечный приступ фотографии
У Кэрри Фишер случился сердечный приступ фотографии
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