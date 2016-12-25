У Кэрри Фишер случился сердечный приступ

60-летняя голливудская актриса Кэрри Фишер
, для большинства жителей планеты Земля ассоциирующаяся с принцессой Леей из «Звездных войн»
, пережила сердечный приступ во время длительного перелета из Лондона в Лос-Анджелес.
Перелеты Фишер связаны с промо-туром в поддержку ее автобиографии «The Princess Diarist», после выхода которой Фишер призналась, что у нее был роман
с Харрисоном Фордом
во время съемок «Звездных войн».
Инцидент произошел за 15 минут до посадки. Состояние актрисы критическое - на данный момент она находится в больнице и ее жизнь поддерживается искусственной вентиляцией легких. Брат актрисы Тодд Фишер сказал журналу Variety: «Она в реанимации и все молятся за нее. Ничего нового от врачей, ничего нового совсем… Нет ни хороших, ни плохих новостей».
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