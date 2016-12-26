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Козловский и Безруков - наше всё

26 декабря
2016 год

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26 декабря 2016
На сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) были опубликованы результаты ежегодного опроса, в котором приняло участие всего 1600 человек (из 46 регионов нашей большой страны). Участники опроса в том числе определили лучших деятелей культуры уходящего года.

Козловский и Безруков - наше всё

Лучшими актерами россияне считают Данилу Козловского и Сергея Безрукова - каждый набрал по 5 процентов голосов. Второе место за Владимиром Машковым, Константином Хабенским, Евгением Мироновым, Елизаветой Боярской и Дмитрием Нагиевым.

Лучшим фильмом 2016 года стала, как это не сложно догадаться, военная драма «28 панфиловцев» (5 процентов голосов). На втором месте - фильм-катастрова «Экипаж» (4 процента голосов».
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