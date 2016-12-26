Козловский и Безруков - наше всё

На сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) были опубликованы результаты ежегодного опроса, в котором приняло участие всего 1600 человек (из 46 регионов нашей большой страны). Участники опроса в том числе определили лучших деятелей культуры уходящего года.
Лучшими актерами россияне считают Данилу Козловского
и Сергея Безрукова
- каждый набрал по 5 процентов голосов. Второе место за Владимиром Машковым
, Константином Хабенским
, Евгением Мироновым
, Елизаветой Боярской
и Дмитрием Нагиевым
.
Лучшим фильмом 2016 года стала, как это не сложно догадаться, военная драма «28 панфиловцев»
(5 процентов голосов). На втором месте - фильм-катастрова «Экипаж»
(4 процента голосов».
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