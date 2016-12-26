Бондарчук устал от сплетен о своем романе с Андреевой

В интервью журналу HELLO! Федор Бондарчук
расставил все точки над i касательно его романа с Паулиной Андреевой
. Режиссер назвал все слухи, сопутствующие его отношениям с актрисой, «абсолютным враньем».
«Чтобы навести порядок в этой ситуации, скажу прямо: я был свободен, когда я встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. Как вы думаете, это высказывание в силах прекратить бесконечный поток бреда в нашу сторону?»
По словам режиссера, романтические отношения с бывшей женой
закончились гораздо раньше, чем произошло официальное расторжение брака.
«У каждого из нас давно своя жизнь, просто мы не считали нужным это афишировать. То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, — это не так. Просто закончился один этап и начался другой».
Весной этого года Светлана и Федор выпустили совместное заявление о разводе, согласно которому никаких претензий и обид с обеих сторон не было.
«Я дорожу тем, что мы со Светланой пережили этот сложный период жизни достойно, с уважением друг к другу. Это ценно»
. - прокомментировал Бондарчук свой развод со Светланой.
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