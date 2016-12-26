Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Бондарчук устал от сплетен о своем романе с Андреевой

26 декабря
2016 год

Лайфстайл >>
26 декабря 2016
В интервью журналу HELLO! Федор Бондарчук расставил все точки над i касательно его романа с Паулиной Андреевой. Режиссер назвал все слухи, сопутствующие его отношениям с актрисой, «абсолютным враньем».

«Чтобы навести порядок в этой ситуации, скажу прямо: я был свободен, когда я встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. Как вы думаете, это высказывание в силах прекратить бесконечный поток бреда в нашу сторону?»

Бондарчук устал от сплетен о своем романе с Андреевой

По словам режиссера, романтические отношения с бывшей женой закончились гораздо раньше, чем произошло официальное расторжение брака.

«У каждого из нас давно своя жизнь, просто мы не считали нужным это афишировать. То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, — это не так. Просто закончился один этап и начался другой».

Весной этого года Светлана и Федор выпустили совместное заявление о разводе, согласно которому никаких претензий и обид с обеих сторон не было.

«Я дорожу тем, что мы со Светланой пережили этот сложный период жизни достойно, с уважением друг к другу. Это ценно». - прокомментировал Бондарчук свой развод со Светланой.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Паулина Андреева успокоила своих родителей

Суды, разводы, клевета: звездные скандалы 2016 года

«Приехали»: Яндекс. Навигатор заговорил голосом Бондарчука
персоны
Паулина АндрееваСветлана БондарчукФёдор Бондарчук

фотографии >>
Бондарчук устал от сплетен о своем романе с Андреевой фотографии
Бондарчук устал от сплетен о своем романе с Андреевой фотографии
Бондарчук устал от сплетен о своем романе с Андреевой фотографии
Бондарчук устал от сплетен о своем романе с Андреевой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Ч.Ю.С. (Москва)   27.12.2016 - 00:58
Понимаю желание Федора успокоит волну желтизны, но боюсь, что его благие намерения утопичны, поскольку наша желтушно-быдловатая публика как раз и живет такими притягательными персонажами. А вот меня нюансы... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Евгения Мкртумян
26 декабря ушла из жизни актриса Евгения Мкртумян.
Николай Ивасив
25 декабря ушёл из жизни кинооператор Николай Ивасив.
Феликс Кривин
24 декабря ушёл из жизни писатель, сценарист Феликс Кривин.
Михай Курагэу
24 декабря скончался актёр Михай Курагэу.
Мухтар Маниев
22 декабря ушёл из жизни актёр Мухтар Маниев.
Вячеслав Шалевич
21 декабря ушёл из жизни актёр Вячеслав Шалевич.

День рождения >>

Леонид Бичевин
Сергей Бодров (младший)
Эммануил Виторган
Галина Макарова
Дарья Носик
Екатерина Носик
Сергей Подгорный
Эмма Попова
Светлана Чернышкова
Эрвин Гешоннек
Жерар Депардье
Марлен Дитрих
Рафал Круликовский
Мишель Пикколи
Эмили де Рэйвин
Аарон Стэнфорд
все родившиеся 27 декабря >>

Афиша кино >>

3 счастливых поросенка
комедия, мелодрама
Канада, 2016
Викинг
историческая сага
Россия, 2016
Зимняя сказка, или королева, потерявшая имя
комедия, фэнтези
Италия, 2016
Снежная королева 3
сказка, фэнтези
Китай, Россия, 2016
Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
Ёлки 5
новогодняя комедия
Россия, 2016
Пассажиры
драма, научная фантастика
США, 2016
Дед Мороз. Битва Магов
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2016
Рыба-мечта
черная комедия с элементами мелодрамы
Россия, Эстония, 2016
Гибби
семейное кино, фильм о животных
США, 2016
Найди меня, если сможешь
драма, триллер
Великобритания, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью