Киркоров пришел посмотреть на бороду Козловского

27 декабря в московском кинотеатре “Октябрь” состоялась премьера эпического блокбастера «Викинг»
. Среди гостей премьеры были замечены: министр культуры Владимир Мединский, Филипп Киркоров
, Ксения Собчак
и Максим Виторган
, Рената Литвинова
, Тина Канделаки
, Екатерина Андреева
, Валентин Юдашкин, Алексей Учитель
и другие.
Зрителям выпал шанс погрузиться в атмосферу языческой Руси еще до показа: на подступах к кинотеатру их встречали пешие и конные воины в полном обмундировании. Фойе кинотеатра превратилось в зимний лес, и, пройдя по
коридору из живых елей, гости оказывались в тонущей в тумане языческой
вселенной с алыми всполохами и капищем, где идолопоклонники славят
своих богов.
Представили гостям фильм продюсер Константин Эрнст
, режиссер Андрей Кравчук
, композитор Игорь Матвиенко
и исполнители главных ролей: Данила Козловский
, Светлана Ходченкова
, Максим Суханов
, Александра Бортич
, Игорь Петренко
и другие.
«Викинг» во всех кинотеатрах страны с 29 декабря.
обсуждение >>