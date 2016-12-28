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Киркоров пришел посмотреть на бороду Козловского

28 декабря
2016 год

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28 декабря 2016
27 декабря в московском кинотеатре “Октябрь” состоялась премьера эпического блокбастера «Викинг». Среди гостей премьеры были замечены: министр культуры Владимир Мединский, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Максим Виторган, Рената Литвинова, Тина Канделаки, Екатерина Андреева, Валентин Юдашкин, Алексей Учитель и другие.

Филипп Киркоров

Ольга Зуева и Данила Козловский

Зрителям выпал шанс погрузиться в атмосферу языческой Руси еще до показа: на подступах к кинотеатру их встречали пешие и конные воины в полном обмундировании. Фойе кинотеатра превратилось в зимний лес, и, пройдя по
коридору из живых елей, гости оказывались в тонущей в тумане языческой
вселенной с алыми всполохами и капищем, где идолопоклонники славят
своих богов.

Светлана Ходченкова

Представили гостям фильм продюсер Константин Эрнст, режиссер Андрей Кравчук, композитор Игорь Матвиенко и исполнители главных ролей: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Александра Бортич, Игорь Петренко и другие.

Александра Бортич

«Викинг» во всех кинотеатрах страны с 29 декабря.

Екатерина и Александра Стриженовы
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фильмы
Викинг

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Максим Виторган и Ксения Собчак
Киркоров пришел посмотреть на бороду Козловского фотографии
Владимир Епифанцев с сыновьями
Валентин Юдашкин с семьей
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№ 1
Инна Белушкина (Волгоград)   28.12.2016 - 20:58
Браво! Заголовок на миллион! Намекнули на сплетню, но остались в рамках приличия. Именно за это всегда и любила кинотеатр ру читать далее>>
Всего сообщений: 1
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