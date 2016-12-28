Стива Мартина осудили за высказывание о покойной Кэрри Фишер

Сегодняшняя новость о кончине
легенды Голливуда Кэрри Фишер
повергла всех ее коллег и поклонников в состояние шока. И хотя новость эта была не самая неожиданная - тремя днями ранее Кэрри перенесла тяжелейший сердечный приступ
- всех не оставляла надежда на то, что актриса пойдет на поправку.
Твиттер и Инстаграмм заполнили слова сожаления и потрясения от этой далеко не первой (надеемся, что все же, последней) утраты, которую принес быстрый на расправу 2016 год. Почти что во всех отзывах фигурирует слово «смешная» и «остроумная» - Кэрри была человеком, в обществе которого всем было весело.
Харрисон Форд
, с которым у Фишер был тайный роман во время съемок «Звездных войн»
, прокомментировал кончину актрисы журналу People:
«Кэрри была неповторимой, блестящей, оригинальной. Забавной и эмоционально бесстрашной. Она прожила свою жизнь храбро. Мои мысли с ее дочерью Билли, ее матерью Дебби, ее братом Тоддом и множеством ее друзей. Нам всем будет ее не хватать».
Марк Хэмилл
, сыгравший Люка Скайуокера, сначала кратко выразился в своем Твиттере, что у него нет слов, и он опустошен. Но чуть позже актер опубликовал длинный пост
, припомнив Фишер не только ее доброту и мудрость, но и потворство собственным прихотям.
«Всегда нелегко терять полного жизни, незаменимого члена семьи, но это - совершенно разбивает сердце. Кэрри была единственной в своем роде, и она принадлежала всем нам - нравилось ей это или нет. Она была НАШЕЙ принцессой, черт возьми, и актрисой, которая сыграла роскошную, независимую и ужасно смешную женщину, от которой перехватывало наше коллективное дыхание. Решительная и твердая, но с толикой уязвимости, которая заставляла вас болеть за нее, желать ей успеха и счастья. Она сыграла ключевую роль в моей профессиональной и личной жизни, которая была бы куда более тусклой без нее. Я благодарен за смех, мудрость, доброту и даже за ту своевольную, своекорыстную чепуху, которой моя любимая космическая сестра-близнец одаривала меня все эти годы. Спасибо тебе, Кэрри. Я люблю тебя».
Энтони Дэниелс
, знаменитый дроид C-3PO был весьма опечален новостями
«Я думал, я нашел под ёлочкой все, что хотел. Но нет. Несмотря на молитвы стольких людей... Мне очень, очень грустно».
Исполнивший роль Чубакки Питер Мейхью вывесил пару архивных фотографий
«Нет слов, чтобы описать эту потерю. Кэрри освещала любую комнату своим присутствием. Я буду скучать по ней очень».
Дарт Вейдер Дэвид Проуз выразил соболезнования поклонникам актрисы
:
«Мне невероятно грустно было узнать о кончине Кэрри. С ней было великолепно работать. Соболезнования ее друзьям, семье и поклонникам со всего света»
Актриса Элизабет Бэнкс
написала в своем Твиттере
:
«Кэрри Фишер была такой остроумной, провокационной и интересной. Черт возьми, я любила ее. Все любили»
.
Создатель сериала «Гриффины» Сэт Макфарлейн высказался от лица своего детища
:
«Кэрри Фишер была умной, смешной, талантливой, удивляющей, и находится в ее обществе всегда сулило много веселья. «Гриффины» будут скучать по ней безмерно»
.
Актриса Вупи Голдберг
также не стала молчать
:
«Кэрри Фишер ушла из жизни, она была веселее и умнее, чем кто-либо имел право быть. В добрый путь, Серебряная Девушка. Мои соболезнования Дебби и Билли. Покойся с миром»
.
Пэттон Освальт разозлился и набросился на 2016-й
:
«На**й этот год. На**й весь этот больной, бессмысленный, жестокий прикол под названием «2016 год». Покойся с миром, Кэрри Фишер»
.
А вот актер Стив Мартин
нежданно-негаданно схлопотал от общественности за невинный, на первый взгляд, пост в Твиттере. Мартин всего-навсего написал: «Когда я был молодым, Кэрри Фишер была самым красивым созданием из всех когда-либо мною виденных. Оказалось, что она также очень остроумная и яркая»
.
СМИ и поклонники тут же ополчились на Мартина, обвинив его в сексизме. Кому-то показалось неуместным, что Стив говорит о красоте Фишер в день ее смерти. Актера затравили до такой степени, что ему пришлось удалить этот безобидный твитт, под которым бы подписалось миллионы. Ведь Кэрри Фишер в свое время была действительно секс-символом и женщиной мечты для большого количества людей.
О чем, кстати, и написал в своем Инстаграме
режиссер фильмов «Догма»
, «Клерки»
и «Бивень» Кевин Смит
. Смит рассказал, что был влюблен в Фишер, мечтал жениться на ней и 9 раз ходил на фильм, в котором Фишер снялась в одном белье. Никто не обвинил режиссера в сексизме. Впрочем, пост Смита действительно самый интересный. Режиссер вспомнил о том, как детские мечты встретить Фишер воплотились в реальность, когда они вместе работали над фильмом «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»
. И что Фишер попросила вместо гонорара за съемки в этом фильме.
«Принцесса украла мое сердце, когда мне было 7. Все, кто знаю меня, в курсе, что Кэрри Фишер была моей первой любовью. Меня волновали приключения Принцессы Леи в «Звездных войнах», но с в период с 77 по 84 годы я был влюблен в Кэрри Фишер как таковую.
Моя спальня была заклеена постерами и фотографиями Кэрри Фишер из всех фильмах, в которых она когда-либо играла (включая полароидный снимок, который я сделал с экрана телевизора, когда вышли «Братья Блюз»). Я завидовал Полу Саймону, когда он встречался с Кэрри Фишер, и отказывался слушать его музыку до тех пор, пока они не расстались. Я девять раз платил за то, чтобы увидеть Кэрри Фишер и Чеви Чейза в фильме «Под радугой», когда он шел в кинотеатрах (в основном, потому что в одной сцене можно было увидеть Кэрри Фишер в одном белье). В детстве я посвятил себя Кэрри Фишер, не встретив ее ни разу, как посвящают себя Христу ни разу не узревшие его новообращенные монашки.
Десятилетия спустя мне пришлось рассказать ей это лично, когда она и Джей Мьюз сидели в автомобиле на съемках фильма «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». Она с благодарностью выслушала эту исповедь в триллионный раз от триллионного человека, который вырос, идеализируя ее, но шаловливо добавила: «Мне приятно знать, что я помогла вам найти ваш световой меч». И с тех пор она перестала быть для меня Кэрри Фишер и стала просто Кэрри.
Эту Кэрри я всегда буду помнить: послушный долгу знаменосец детских фантазий с озорным чувством юмора. Она не хотела, чтоб мы ей платили за участие в фильме «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», вместо этого она попросила, чтоб мы купили ей антикварные стулья с обивкой из шкурок бобров. Причина у нее была следующая: «Бобры кажутся мне подходящей валютой за этот фильм». Когда она была приглашенным гостем на нашем шоу «Спойлеры», Кэрри села и свернулась на троне так, как будто это была естественная среда ее обитания. Так и было: в конце концов, она была царственной особой. Мальчишкой я мечтал женится на Кэрри Фишер. Будучи молодым режиссером я мечтал снять Кэрри Фишер. Став взрослым, я мечтал быть таким же остроумным и располагающим к себе, как Кэрри Фишер. И теперь, когда Кэрри Фишер больше нет, я буду мечтать о своем друге Кэрри - чьею волшебную карьеру в кино мне посчастливилось наблюдать от начала до конца. Чья честность сделала меня лучше, и чей дух - как Сила - прибудет с нами всегда. Спокойной ночи, Милая Принцесса».
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