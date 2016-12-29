Скарлетт Йоханссон лучше всех продает фильмы

В рамках подведения итогов года журнал Forbes по традиции посчитал чужие денежки, чтобы установить, кто из голливудских актеров в 2016 году был на свете всех милее. На первом месте в рейтинге самых кассовых актеров года оказалась продавщица поп-корна Скарлетт Йоханссон
. Фильмы с ее участием собрали в мировом прокате 1,2 миллиарда долларов.
Второе и третье места в рейтинге достались партнерам Йоханссон по фильму «Первый мститель: Противостояние»
- Крису Эвансу
и Роберту Дауни-младшему
. Фильмы с их участие побрали по 1,15 долларов.
В рейтинг также угодили Марго Робби
, Фелисити Джонс
, Эми Адамс
, Бен Аффлек
, Генри Кавилл
, Райан Рейнольдс
и Уилл Смит
.
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