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Скарлетт Йоханссон лучше всех продает фильмы

29 декабря
2016 год

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29 декабря 2016
В рамках подведения итогов года журнал Forbes по традиции посчитал чужие денежки, чтобы установить, кто из голливудских актеров в 2016 году был на свете всех милее. На первом месте в рейтинге самых кассовых актеров года оказалась продавщица поп-корна Скарлетт Йоханссон. Фильмы с ее участием собрали в мировом прокате 1,2 миллиарда долларов.

Скарлетт Йоханссон лучше всех продает фильмы

Второе и третье места в рейтинге достались партнерам Йоханссон по фильму «Первый мститель: Противостояние» - Крису Эвансу и Роберту Дауни-младшему. Фильмы с их участие побрали по 1,15 долларов.

Скарлетт Йоханссон лучше всех продает фильмы

Скарлетт Йоханссон лучше всех продает фильмы

В рейтинг также угодили Марго Робби, Фелисити Джонс, Эми Адамс, Бен Аффлек, Генри Кавилл, Райан Рейнольдс и Уилл Смит.
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фильмы
Первый мститель: Противостояние

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Скарлетт Йоханссон лучше всех продает фильмы фотографии
Скарлетт Йоханссон лучше всех продает фильмы фотографии
Скарлетт Йоханссон лучше всех продает фильмы фотографии
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