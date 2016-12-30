Можем повторить: Иван Ургант вернулся в 1917-й

Мы всё гадали, как же выглядят корпоративы на Первом канале? Теперь это стало известно - как маскарад на Дне Всех Святых. Коллектив передачи «Вечерний Ургант» во главе с Иваном Ургантом
закатили тематическую ретро-вечеринку большевиков. 1917 год был выбран не случайно - через пару дней ему исполнится сто лет. Все участники перевоплотились в революционеров: Дмитрий Хрусталев
в Ленина, Александр Гудков
в женщину, напоминающую Фанни Каплан, а Иван Ургант, не желая вызывать в памяти людей ассоциацию с красным комиссаром в украинской деревне - предстал в образе белогвардейского офицера.
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