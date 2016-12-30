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Джоли не стала красть у Брэда Питта Рождество

30 декабря
2016 год

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30 декабря 2016
2016 год оказался крайне неудачным для многих, но чуть ли не больше всех натерпелся Брэд Питт: за этот год он успел разбежаться с Анджелиной Джоли, побывать под следствием у ФБР и поучаствовать в бесконечном количестве судебных разбирательств, связанных с опекой над их с Джоли детьми. В итоге суд решил, что Брэд может встречаться с детьми в обговоренное заранее время.

Джоли не стала красть у Брэда Питта Рождество

Но Рождество - время чудес, когда каждый может почувствовать себя счастливым, и даже Брэд Питт - не исключение. Он и его дети Мэддокс, Пакс, Вивьен, Шайло, Захара и Нокс получили возможность вместе провести Рождество в сердечной и теплой атмосфере и обменяться подарками.
Однако даже в этом небольшом бочонке мёда обнаружилась ложка дегтя - согласно судебному решению встречи Брэда с детьми могут проходить только при участии психотерапевта, и, к сожалению, праздник не стал поводом для исключений.
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Джоли не стала красть у Брэда Питта Рождество фотографии
Джоли не стала красть у Брэда Питта Рождество фотографии
Джоли не стала красть у Брэда Питта Рождество фотографии
Джоли не стала красть у Брэда Питта Рождество фотографии
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