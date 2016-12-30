Все хотят убить Брюса Уиллиса

Неуязвимость архетипического образа, к которому сводится большинство родей Брюса Уиллиса, достигла своей анекдотичности давно. Больше легенд в устном народном творчестве ходит ну разве только о Чаке Норрисе. Кстати, в Рейкъявике даже есть бургерная «Чак Норрис», на стенах которой описано житие великого рейнджера и его незаурядные способности («Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды»).
Французский монтажер и синефил Пьер-Александр Шова решил отдать дань этой мифической неуязвимости в поппури-дилогии «Все хотят убить Брюса», собрав в единый сюжет о преследовании отрывки из множества фильмов.
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