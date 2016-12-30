Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Все хотят убить Брюса Уиллиса

30 декабря
2016 год

Лайфстайл >>
30 декабря 2016
Неуязвимость архетипического образа, к которому сводится большинство родей Брюса Уиллиса, достигла своей анекдотичности давно. Больше легенд в устном народном творчестве ходит ну разве только о Чаке Норрисе. Кстати, в Рейкъявике даже есть бургерная «Чак Норрис», на стенах которой описано житие великого рейнджера и его незаурядные способности («Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды»).

Французский монтажер и синефил Пьер-Александр Шова решил отдать дань этой мифической неуязвимости в поппури-дилогии «Все хотят убить Брюса», собрав в единый сюжет о преследовании отрывки из множества фильмов.

Все хотят убить Брюса Уиллиса

В ноябре Шова выложил первую часть своего короткометражного боевика, в котором герои из различных фильмов пытаются убить Брюса и, разумеется, не преуспевают. За ним гоняется Курт Рассел из «Доказательства смерти», Хит Леджер из «Темного рыцаря», и еще куча героев из двух десятков фильмов.



В декабре Шова выложил вторую часть боевика, в которой Роберт Дауни-младший в костюме «Железного человека» пытается приструнить Брюса с воздуха, Том Харди в боевой фуре из «Безумного Макса» - задавить, а Сильвестр Сталлоне - достойно похоронить.

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Том Харди набьет татуировку в память о Леонардо ДиКаприо

«Дюнкерк»: Кристофер Нолан вернулся на землю
персоны
Роберт Дауни мл.Хит ЛеджерЧак НоррисКурт РасселлСильвестр СталлонеБрюс УиллисТом Харди
фильмы
Безумный Макс: Дорога яростиДоказательство смертиЖелезный человекТемный рыцарь

фотографии >>
Все хотят убить Брюса Уиллиса фотографии
Все хотят убить Брюса Уиллиса фотографии
Все хотят убить Брюса Уиллиса фотографии
Все хотят убить Брюса Уиллиса фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Клод Жансак
27 декабря ушла из жизни французская актриса Клод Жансак.
Кэрри Фишер
27 декабря ушла из жизни американская актриса Кэрри Фишер.
Евгения Мкртумян
26 декабря ушла из жизни актриса Евгения Мкртумян.
Николай Ивасив
25 декабря ушёл из жизни кинооператор Николай Ивасив.

День рождения >>

Дана Агишева
Ирма Витовская
Анастасия Добрынина
Денис Константинов
Алексей Локтев
Татьяна Надеждина
Кирилл Плетнёв
Игорь Сигов
Екатерина Юдина
Паоло Вилладжо
Элайза Душку
Том Кин
Луиз Моно
Робер Оссейн
Дэниэл Суньята
Фред Уорд
все родившиеся 30 декабря >>

Афиша кино >>

Викинг
историческая сага
Россия, 2016
Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
Снежная королева 3
сказка, фэнтези
Китай, Россия, 2016
3 счастливых поросенка
комедия, мелодрама
Канада, 2016
Зимняя сказка, или королева, потерявшая имя
комедия, фэнтези
Италия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью