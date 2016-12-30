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Народ против Гоши Куценко

30 декабря
2016 год

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30 декабря 2016
Иногда мнение зрителя оказывается достаточно мощной силой даже для того, чтобы заставить актеров забыть о своей гордости и амбициях.
Вот, например, Гоша Куценко после негативной реакции зрителей на его работу по озвучке Бэтмена в трейлере мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен» решил отказаться от работы в проекте.

А все потому что у народа была возможность сравнить. В первом озвученном трейлере Бэтмен говорил голосом Всеволода Кузнецова (известного как "русский голос" Брэда Питта и Киану Ривза).



20 декабря вышел этот же трейлер, но переозвученный - на этот раз Бэтмен заговорил легко узнаваемым голосом Гоши Куценко.



Зрителям не понравилось, о чем они на разные лады стали рядиться в комментариях к посту с видео в одном из пабликов Лего.

После такой реакции «Warner Bros. Россия» объявила на официальной странице «ВКонтакте» о решении Куценко уступить озвучку Всеволоду Кузнецову:

«Я, Гоша Куценко, подписываюсь под каждым постом в адрес озвучания ролика «Лего-Фильм: Бэтмен». Спасибо за критику! Спасибо всем неравнодушным! Я искренне уверен, что для фильма главное – это зритель. Именно поэтому Ваше мнение имеет для меня огромное, приоритетное значение. Вы зря волновались, Вас услышали, ведь я всегда открыт к комментариям.
Я послушал и посмотрел все ролики еще раз и признаю, что Всеволод Кузнецов – настоящий Бэтмен. Снимаю шляпу перед настоящим супергероем».
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