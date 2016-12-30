Народ против Гоши Куценко

Иногда мнение зрителя оказывается достаточно мощной силой даже для того, чтобы заставить актеров забыть о своей гордости и амбициях.
Вот, например, Гоша Куценко после негативной реакции зрителей на его работу по озвучке Бэтмена в трейлере мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен» решил отказаться от работы в проекте.
«Я, Гоша Куценко, подписываюсь под каждым постом в адрес озвучания ролика «Лего-Фильм: Бэтмен». Спасибо за критику! Спасибо всем неравнодушным! Я искренне уверен, что для фильма главное – это зритель. Именно поэтому Ваше мнение имеет для меня огромное, приоритетное значение. Вы зря волновались, Вас услышали, ведь я всегда открыт к комментариям.
Я послушал и посмотрел все ролики еще раз и признаю, что Всеволод Кузнецов – настоящий Бэтмен. Снимаю шляпу перед настоящим супергероем».
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