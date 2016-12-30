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10 способов весело провести каникулы с детьми

30 декабря
2016 год

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30 декабря 2016
Каждый год оставшиеся в городе москвичи думают, как бы распорядиться свалившимся на них свободным временем? Можно, конечно, все десять дней кататься на коньках и лыжах, лепить снеговиков, кубарем спускаться с горки или засесть с тазиком оливье в крепости из одеял. А можно сходить с детьми на фильм, спектакль, в музей и еще кое-какие места со специальной праздничной программой. Кино-театр.ру собрал 10 мест, которые развлекут вас и ваших детей.

«Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество»

10 способов весело провести каникулы с детьми

С 3 по 6 января в кинотеатре КАРО 11 Октябрь пойдут показы сказочного фильма по мотивам книг детского писателя Свена Нурдквиста. В этот раз герои - старик Петсон и кот Финдус - готовятся отмечать Рождество, которое, как обещал хозяин своему говорящему питомцу в клоунских штанах, станет лучшим на счете. В процессе подготовки все идёт не так, как задумывалось, и праздник оказывается на грани срыва. Финдус, а также другие обитатели дома, вроде тётушек-кур и загадочных существ под названием мюглы, пытаются всеми способами помочь своему незадачливому, но веселому, доброму и изобретательному хозяину Петсону и спасти Рождество.

Мультканикулы в Третьяковской галерее

10 способов весело провести каникулы с детьми

Для тех, кому нравится не просто смотреть мультфильмы, но создавать собственные истории, Третьяковская галерея на Крымском валу откроет анимационную студию. С 30 декабря по 8 января гости музея смогут принять участие в съёмках мультипликационных фильмов по мотивам произведений русского авангарда - темой мастер-классов станет "Авангард в движении". В рамках проекта будут работать сразу четыре мастерские: объектной анимации, где научат оживлять абстрактные геометрические скульптуры Родченко и Малевича, ожившей живописи, посвящённая покадровый технике рисования долгосохнущими красками по стеклу, мастерская бескамерной анимации - той, что нарисована прямо на плёнке, а также шумотека, где научат создавать звуки и записывать голоса для будущих мультфильмов.
Помимо работы с профессиональными режиссерами и художниками-аниматорами, самые маленькие посетители Третьяковки получат возможность увидеть необычную выставку работ школьников, выполненных по мотивам все тех же классических авангардных произведений, а также поиграть в тематические игры, послушать искусствоведческие лекции и, конечно, посмотреть мультики из программы "Большого фестиваля мультфильмов".

«Мюзикл «Черномор»

10 способов весело провести каникулы с детьми

С 2 по 8 января в Олимпийском будут показывать сказочный 3D-мюзикл по мотивам народных сказок и произведений Александра Сергеевича Пушкина. Уникальность этого представления в том, что, помимо множества знакомых с детства и любимых всеми персонажей, на сцене появятся животные - в том числе настоящий конь, верхом на котором, как и положено, будет выезжать русский Богатырь. А вместе с обычными декорациями создатели шоу «Черномор» используют трехмерные видеопроекции, которые буквально оживят предметы не только на сцене, но и над головами зрителей. Свои номера артисты, благодаря той же технологии 3D Mapping , будут исполнять не просто под куполом Олимпийского, а под звездным небом. В спектакле задействованы около 100 человек, среди которых и цирковые артисты с акробатическими трюками, и актеры, и певцы с музыкантами, которые исполнят партии вживую, без фонограммы.

Ёлка на Робостанции



В колонном зале исторического павильона #2 на ВДНХ все каникулы будет работать семейная интерактивная Ёлка от "Корпорации роботов". По сюжету, герои истории - брат с сестрой - должны освободить Деда Мороза. Злой брат новогоднего волшебника по имени Профессор Мороз взял его в плен и держит на секретной робостанции. А ещё он любит науку, в том числе физику, химию, кибернетику и, конечно, робототехнику, так что расставил повсюду хитроумные ловушки и придумал множество загадок. Чтобы отыскать и спасти Деда Мороза, героям придётся решить все задачки Профессора - без помощи зрителей в этом научном квесте точно не обойтись!

«Щелкунчик. Музей Чудесной Реальности»

10 способов весело провести каникулы с детьми

Для любителей интерактива и модных нынче иммерсивных представлений во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства во время новогодних праздников будет работать выставка по мотивам сказки про Щелкунчика. «Музей Чудесной Реальности» - это семь тематических залов, настоящее Мышиное королевство. Получив на входе специальный браслет с ключом-орешком, посетители выставки смогут заглянуть в гости к Звездочету, Трубочисту и Путешественнику, порисовать на стенах Пряничного домика, пострелять в сыр-тире, побегать по музыкально-световому мостику из досок-клавиш, узнать историю создания произведений Гофмана, Милна, Астрид Линдгрен и Пушкина, посмотреть на выставку балетных костюмов Большого театра и, конечно, принять участие в новогоднем представлении в тронном зале. Здесь, между двух ёлок и снующих туда-сюда мышей-аниматоров, Щелкунчик сойдётся в финальной схватке на шпагах с Мышиным Королём, известные артисты будут читать сказки, а актеры разыгрывать представления, в которых смогут принять участие все желающие. Не придётся скучать и родителям: для них здесь приготовили отдельный квест в духе "Кода Да Винчи" - про таинственный полумифический Ореховый Орден.

«Старая, старая сказка» в Театре на Таганке

10 способов весело провести каникулы с детьми

В Театре на Таганке в дни январских праздников покажут новый спектакль Николая Скорика по мотивам произведений Ганса Христиана Андерсена. Сцена здесь превращается в волшебное королевство, по которому путешествует солдат, встречая по пути то говорящего мудрого ворона, то короля и принцессу, за сердце которой придётся побороться. Летающие сани, волшебный соловей, всемогущие собаки и много прочего сказочного - по ходу действия зрителям предстоит стать свидетелями настоящих чудес, узнать цену любви и дружбы и с головой окунуться в детство (даже если оно давно позади).

Новый год в каменном веке

10 способов весело провести каникулы с детьми

Дарвиновский музей предлагает своим самым маленьким гостям новогоднее путешествие в далекое прошлое. Программа «Нового года в каменном веке» не просто экскурсия, а интерактивное приключение с испытаниями, заданиями и мастер-классами, благодаря которым можно будет узнать о том, каким был мир десятки тысяч лет назад. Для начала гостям предстоит стать членами первобытного племени Медведя, а точнее пройти настоящий обряд посвящения и нанести на лицо особые отличительные знаки. После чего проводники - Охотник и Шаман - расскажут о том, где, как и чем живёт племя, и научат отличать съедобные растения от ядовитых, различать следы животных, изготавливать браслеты- талисманы и даже добывать огонь - без спичек и зажигалок, с помощью примитивных деревянных орудий. Дорога обратно в XXI будет не менее интересной - её организаторы выставки оформили как познавательный лабиринт "Пройди путём эволюции".

Каскадерская ёлка



Одна из самых необычных новогодних Ёлок пройдёт в Парке приключений Мастера Панина. Представление под названием «Властелин колец - Хоббит-стрелец» - новогодняя сказка в форме каскадерского шоу под открытым небом, с трюками и акробатическими номерами, по мотивам как произведений Толкина, так и русских народных сказок. Главными героями станут хоббиты Фродо и Саня, которым предстоит сразиться с Сауроном и орками-гангстерами, а также встретиться с Бабой-ягой на летающем метлоцикле, олимпийскими Медведем, Зайцем и Снежным Барсом на гоночных автомобилях. Дед Мороз здесь разъезжает на танке, Снегурочка - на квадроцикле, и даже новогодняя ель не останется без транспортного средства.

Каток и квесты в Парке Горького

10 способов весело провести каникулы с детьми

Каток в главном парке столицы работает с начала зимы, самый большой в Европе, да ещё и с искусственным льдом, которому не страшна изменчивая московская погода - даже если на Новый Год и праздники неожиданно потеплеет, именно здесь можно будет ощутить настоящую зиму. Коньков хватит на всех - в парке работают сразу 4 пункта проката. Кроме того, дети могут позаниматься с инструктором или сразу отправиться на хоккейную площадку или "танцпол". На мастер-классах в "Зеленой школе" во время каникул будут учить печь десерты, делать открытки и игрушки из дерева и глины. А также лепить арт-снеговиков - не из снега, а из материалов, которые на растают на солнце. С 3 января в Парке Горького и парке МУЗЕОН будут проходить тематические экскурсии и квесты, например, "Игра с вождями в прятки", "Дворянская кутерьма и музейные тайны", "Рождественские колядки".

Новогодняя история в Царицыне

10 способов весело провести каникулы с детьми

Музей-заповедник Царицыно приглашает детей и их родителей в Большой дворец, где все праздники будет проходить новогодняя интерактивная программа. Помимо познавательных рассказов о происхождении праздника, историй про его главный символ - елку - и традицию наряжать именно это дерево на Новый год и Рождество, гостей ждут мастер-классы по изготовлению елочных игрушек из бумаги, коллажей и портретов Деда Мороза. Главным развлечением станут старинные и несправедливо забытые игры - "Бирюльки", "Подъемный мост", "Жмурки-цепочка".
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10 способов весело провести каникулы с детьми фотографии
10 способов весело провести каникулы с детьми фотографии
10 способов весело провести каникулы с детьми фотографии
10 способов весело провести каникулы с детьми фотографии
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