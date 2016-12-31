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Я тебе один умный вещь скажу: Ходченкова, Ургант и Козловский поздравляют читателей с Новым Годом

31 декабря
2016 год

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31 декабря 2016
Новый год уже вот буквально на носу, и Кино-театр.ру решил попросить актеров отечественного кинематографа поздравить читателей с наступающими праздниками. На просьбу откликнулись Светлана Ходченкова, Данила Козловский, Иван Макаревич, Иван Ургант и Сергей Светлаков и другие любимцы публики.

Иван Ургант и Сергей Светлаков:

Я тебе один умный вещь скажу: Ходченкова, Ургант и Козловский поздравляют читателей с Новым Годом

Ургант: «Мы специально с Сережей сделали татуировки на бедрах. Я на правом, Сережа на левом. На моем правом написано «С новым годом», а на сережкином левом написано «люди» запятая «читатели» запятая «спасибо». К сожалению, вы не взяли с собой фотоаппарат, но я думаю, что ваши читатели, они люди доверчивые и искренние, и они знают, что вот кто-кто, а мы с Сережей обмануть не можем».

Владимир Селиванов

Я тебе один умный вещь скажу: Ходченкова, Ургант и Козловский поздравляют читателей с Новым Годом

«Желаю воли на пути к цели, и пусть мечты сбываются. Конечно, семейного благополучия, отменного настроения. Это такое настроение, когда ты знаешь, что все у тебя получится».

Данила Козловский

Я тебе один умный вещь скажу: Ходченкова, Ургант и Козловский поздравляют читателей с Новым Годом

«Дорогие друзья, с праздником! Крепкого здоровья и гармонии!
В Новом году я жду еще больше хорошего кино и замечательных спектаклей. И вам желаю того же!
И, конечно же, приглашаю всех на мою новую картину, эпическую драму «Викинг».
Встретимся в кино! С Новым годом!»

Иван Макаревич

Я тебе один умный вещь скажу: Ходченкова, Ургант и Козловский поздравляют читателей с Новым Годом

«С наступающим. Тепла, покоя, витаминов и любви вездесущей!»

Антон Богданов

Я тебе один умный вещь скажу: Ходченкова, Ургант и Козловский поздравляют читателей с Новым Годом

«В конце каждого года нам всегда говорят, что, мол, год был тяжелый, но мы справились и так далее… И уверяю вас – так будет всегда. В том плане, что у кого-то он будет тяжелый, у кого-то нет. Так вот я желаю, чтобы у максимального большого количества людей 2017 год получился бы не тяжелым. И даже несмотря на то, что на память приходят не самые приятные факты из прошлого о 17-м годе, я надеюсь, что год будет хорошим. Будут рождаться дети, будут совершаться браки, будут праздноваться дни рождения. Положительных моментов должно быть больше! Чего всем и желаю».

Семён Трескунов

Я тебе один умный вещь скажу: Ходченкова, Ургант и Козловский поздравляют читателей с Новым Годом

«Дорогие друзья! Хочется поздравить всех вас с Новым Годом и пожелать всего наилучшего: всего того, что обычно люди желают друг другу на этот чудесный праздник! Уходящий год был объявлен годом российского кино, и, сказать по правде, я рад, что именно сейчас начал чувствоваться...какой-то подъем, что ли. Вышло действительно много хороших фильмов. Остаётся надеяться, что в новом году таковых станет только больше! Спасибо вам, что верите и смотрите - это очень ценно! В Новом Году встретимся с вами в кино, в 2017 должен выйти «Невский пятачок» - военный фильм на стыке с фантастикой. Живите дружно и читайте Кино-Театр.ру. С праздником!»

Анна Хилькевич

Я тебе один умный вещь скажу: Ходченкова, Ургант и Козловский поздравляют читателей с Новым Годом

«Хочу поздравить всех с Новым, наступающим 2017 годом, и хочу пожелать больше улыбок, смеха и радости в Новом году. Смотрите наш «Универ», ведь мы стараемся для вас! С Новым годом, друзья!»

Илья Коробко

Я тебе один умный вещь скажу: Ходченкова, Ургант и Козловский поздравляют читателей с Новым Годом

«Привет kino-teatr.ru! Вот и подходит к концу год кино. И в завершении этого чудесного года хочется поздравить вас от лица команды "Медведи" с наступающим 2017 годом. Спасибо вам за работу и интерес к искусству! Пусть Новый год принесёт много интересных проектов, премьер и мероприятий, а так же счастья, любви и отзывчивых актеров! С наступающим, ваш Илья Коробко».

Александра Бортич

Я тебе один умный вещь скажу: Ходченкова, Ургант и Козловский поздравляют читателей с Новым Годом

«Друзья, с Новым Годом! 2016 год был интересным и сложным, спасибо ему за это, но пусть 2017 будет лучше и ярче!
И не пропускайте хорошее кино! Обязательно сходите на «Викинг», я вас жду!»

Светлана Ходченкова

Я тебе один умный вещь скажу: Ходченкова, Ургант и Козловский поздравляют читателей с Новым Годом

«Желаю вам, дорогие читатели, тепла и благополучия в Новом году!
Пусть неудачи и проблемы останутся в 2016, а 2017 подарит только приятные открытия и радость!
Такими сильными позитивными эмоциями вас обязательно зарядит «Викинг». Не пропустите! Обещаю, вы не пожалеете. С Новым годом!»

Любовь Аксенова

Я тебе один умный вещь скажу: Ходченкова, Ургант и Козловский поздравляют читателей с Новым Годом

«Дорогие друзья!
В новом году желаю вам больше свободного времени на отдых и просмотр новых замечательных фильмов!
Увидимся в ближайшее время на «Гуляй, Вася!» и «Салют-7»!
Ваша Любовь Аксёнова».

Аглая Шиловская

Я тебе один умный вещь скажу: Ходченкова, Ургант и Козловский поздравляют читателей с Новым Годом

«Дорогой Кино-театр.ру!
Поздравляю с Новым годом всю редакцию и читателей!
Пусть от 2016 в памяти и сердце остается только светлое и замечательное, в том числе стоящее кино, конечно. А 2017, уверена, принесет нам с вами массу новых хороших впечатлений!
Увидимся в феврале в кино на романтическом триллере «Вурдалаки», где у меня очень необычный образ... Раскрывать карты не буду, увидите все сами.
Еще раз с праздником!»

Михаил Пореченков

Я тебе один умный вещь скажу: Ходченкова, Ургант и Козловский поздравляют читателей с Новым Годом

«Дорогие друзья!
От всего сердца: с Новым годом! Желаю крепкого здоровья, благополучия вам и всем вашим близким и дорогим людям.
Проводите с любимыми больше времени. Особенно за просмотром хорошего кино.
Я, например, буду рад видеть вас на фильме «Вурдалаки», который появится в кинотеатрах 22 февраля.
Это интересная и важная для меня работа – я играю монаха Лавра. Надеюсь, вы оцените.
Всех благ и мирного неба над головой!
Всегда ваш, Михаил Пореченков».

Илья Малаков

Я тебе один умный вещь скажу: Ходченкова, Ургант и Козловский поздравляют читателей с Новым Годом

«Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим 2017 годом!
Желаю крепкого, богатырского здоровья и новых свершений и открытий в грядущем году!
Надеюсь, что одним из таких открытий будет наша картина «Легенда о Коловрате».
А также жду в гости в Московский Губернский театр Сергея Безрукова на премьеру пластического спектакля "Калигула". Берегите себя и дай вам Бог!»
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фильмы
ВикингВурдалакиГуляй, Вася!Невский пятачокСалют-7УниверУнивер. Новая общага

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№ 1
avorado (Москва)   31.12.2016 - 19:18
Коробко и Богданов, яркий привет! У вас в поздравлюнях рекламы нет :) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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