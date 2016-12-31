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Муж Натали Портман обвинил Парижскую Оперу в расизме

31 декабря
2016 год

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31 декабря 2016
Еще в начале 2016 года муж Натали Портман хореограф Бенджамин Мильпье, с которым актриса познакомилась на съемках «Черного лебедя» заявил, что покинет пост руководителя балетной труппы Парижской оперы. Тогда он объяснил это решение несовместимостью директорских полномочий с другой своей деятельностью, а также «исключительно личными причинами». Однако недавно, во время съемок фильма «Перезагрузка» Мильпье рассказал о настоящих причинах своего ухода из труппы. Оказывается, Бенджамин покинул пост руководителя после того, как осознал, что он не в силах осовременить труппу Парижской оперы, несмотря на свои отчаянные попытки.

Муж Натали Портман обвинил Парижскую Оперу в расизме

«Были времена, 1800-1950-е года, когда балет Парижской оперы славился своим новаторством, смелым выражением идей. Сегодня этого катастрофически не хватает современной школе. Я прекрасно понимаю, что очень сложно превратить эту организацию в то, что, по моему мнению, имеет самое непосредственное отношение к балету», - рассказывает Бенджамин.

В своем признании он также не побоялся обвинить мир балета в расизме, подчеркнув, что он в таких условиях работать не готов:
«Однажды я услышал, как кто-то говорил о том, что темнокожая девушка, танцующая в балете, отвлекает внимание зрителей. Если среди 25 танцовщиц будет хотя бы одна темнокожая, то все будут смотреть на нее, поэтому ей там не место, все должны быть одинаковые - вот что тогда прозвучало... И в тот же миг я понял, что должен разрушить эту расистскую идею».
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Муж Натали Портман обвинил Парижскую Оперу в расизме фотографии
Муж Натали Портман обвинил Парижскую Оперу в расизме фотографии
Муж Натали Портман обвинил Парижскую Оперу в расизме фотографии
Муж Натали Портман обвинил Парижскую Оперу в расизме фотографии
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№ 1
avorado (Москва)   31.12.2016 - 20:22
Расизма нет. Есть расы. читать далее>>
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