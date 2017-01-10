Феминизм, Трамп, поцелуи и истории из детства: лучшие и худшие моменты "Золотого глобуса"

Кстати, Трамп прокомментировал речь Стрип, обвинив актрису в предвзятости - ведь она открыто поддерживала Клинтон.
«Люди неустанно твердят, что я хотел высмеять инвалидность этого репортера, как будто Мэрил Стрип и все остальные могут залезть мне в голову и прочесть мои мысли» - заявил нелюбимый президент.
Но помимо речи Мэрил Стрип на церемонии случилось кое-что еще.
Волосатые подмышки
Если уж политика прокралась на церемонию, то феминизм - и подавно. За боди-позитив в этом году отработала звезда сериала «Моцарт в Джунглях»Лола Кёрк, которая блистала на красной дорожке в прекрасном платье с открытыми плечами и с волосатыми подмышками. Этот одиночный крестовый поход против навязанных стандартов красоты немного парадоксален на фоне остальных примет цивилизации: макияжа, убранной прически, нарядного платья и дорогих украшений.
Брэд Питт за последние три месяца превратился из отца огромного семейства в одинокого человека, которому нужно спрашивать разрешения у жены на то, чтобы увидеться с детьми в присутствии какого-то психолога. Разгребая проблемы, сопряженные с бракоразводным процессом, Питт свел все своим публичные появления к минимуму. Поэтому любой его выход «в люди» в последнее время приравнивается к событию. Актер поднялся на сцену, чтобы чтобы представить картину режиссера Барри Дженкинса«Лунный свет», которая была представлена в номинации «Лучшая драма». Внешне Питт не был похож на человека, которому не с кем было справлять Новый год. Его появление на сцене сопровождалось бурными не стихающими овациями - таким образом коллеги по цеху выражали актеру свое сочувствие и поддержку.
Речь Райана Гослинга
Всех ужасно растрогала речь Гослинга, который, в отличие от Стрип, решил поговорить не о политике, а о любви. Актер, получивший награду в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Ла-Ла-Ленд» начал свою речь с шутки о том, что это далеко не первый раз, когда его путают с Райаном Рейнольдсом. А закончил благодарностью своей жене - актрисе Еве Мендес.
«Я бы хотел поблагодарить одного человека как следует и сказать, что пока я пел, плясал играл на пианино и проводил время самым приятным образом, снимаясь в этом фильме, моя женщина растила нашу дочь, ждала рождения второго ребенка и пыталась помочь своему брату в борьбе с раком. Если бы она не смогла все это потянуть, пока я снимался, здесь бы вместо меня стоял кто-нибудь другой. Поэтому, милая, большое тебе спасибо. И если можно, я бы хотел посвятить эту награду памяти ее брата Хуана Карлоса Мендеса».
Поцелуй Рейнольдса и Гарфилда
Кстати, раз уж речь зашла о Рейнольдсе - актер времени даром не терял. Как раз в тот момент, когда Гослинг поднимался на сцену, чтобы получить награду, справа от него происходило прекрасное: Райан Рейнольдс по-брежневски угостил крепким мужским поцелуем Эндрю Гарфилда. Оба были соперниками Гослинга в номинации на «Лучшую мужскую роль»: Рейнольдс за работу в фильме «Дедпул», Гарфилд - за роль в фильме «По соображениям совести».
Шутливое представление Стива Карелла и Кристен Уиг
За самый комичный момент церемонии отвечают Стив Карелл и Кристен Уиг, которым без видимых усилий удалось насмешить народ, представляя номинантов в категории «Лучший анимационный фильм». Уиг спросила у Карелла, помнит ли он свой самый первый полнометражный мультфильм, на что Карелл ответил, что, конечно же помнит.
«Мне было 6, и мой отец повел меня смотреть «Фантазию». Прекрасно: музыка, зрелище - опыт, меняющий жизнь. И когда мы покидали кинотеатр, в холле стояла моя мама. Вот тогда-то она и сказала моему отцу, что хочет развестись. После того дня я больше никогда не видел своего отца. Дня «Фантазии»…А как насчет тебя? Какой первый анимационный фильм ты посмотрела?» - спросил Карелл у Уиг.
«Бэмби». 14 марта 1981 года это было. Тот самый день, когда нам пришлось усыпить наших собак. Всех трех. Маленького Джека, Дженнет и Крисси. Мой дедушка подумал, что неплохо было бы сходить в кино, чтобы мы могли развеяться и как-то отвлечься от грустных мыслей. Но…вы понимаете…мама Бэмби…К тому же, это был последний день, когда я видела дедушку. Он исчез. И я не разговаривала два года».
Ужасные и прекрасные наряды
«Золотой глобус» называют генеральной репетицией «Оскара», и как и любое светское крупномасштабное мероприятие, церемония представляет собой парад нарядов. И ежегодно все фэшн-издания делают подборку самых ужасных и самых красивых нарядов церемонии. В этом году в числе самых неудачно одетых звезд оказались Николь Кидман, Сара Джессика Паркер (чей наряд был своеобразным трибьютом Кэрри Фишер), Джессика Бил, Сара Полсон, Кэрри Вашингтон, а возглавляет этот список, бесспорно, Анна Кендрик.
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