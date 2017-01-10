«Отель «Элеон» запретили на Украине

Госкино Украины отказалось регистрировать сериал «Отель «Элеон»
и выдавать государственное удостоверение на право его распространения и демонстрирования на территории страны. Дело вовсе не в содержании сериала, который является спин-оффом популярного сериала «Кухня»
и рассказывает о буднях сотрудников отеля.
Отказ в выдаче удостоверения объявлен на основании закона «О кинематографии», в соответствии с которым все российские фильмы, впервые обнародованные после 1 января 2014 года, запрещена к показу на территории Украины. Представители Госкино подчеркнули, что сериал не содержит «популяризации или пропаганды органов государства-агрессора».
Ранее в январе на Украине отменили государственную регистрацию российского сериала «Человеческий фактор»
. В декабре 2016 года Госкино запретило драму «Старшая сестра»
. В ноябре регистрацию потеряли сразу семь сериалов.
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