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«Отель «Элеон» запретили на Украине

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10 января 2017
Госкино Украины отказалось регистрировать сериал «Отель «Элеон» и выдавать государственное удостоверение на право его распространения и демонстрирования на территории страны. Дело вовсе не в содержании сериала, который является спин-оффом популярного сериала «Кухня» и рассказывает о буднях сотрудников отеля.

«Отель «Элеон» запретили на Украине

Отказ в выдаче удостоверения объявлен на основании закона «О кинематографии», в соответствии с которым все российские фильмы, впервые обнародованные после 1 января 2014 года, запрещена к показу на территории Украины. Представители Госкино подчеркнули, что сериал не содержит «популяризации или пропаганды органов государства-агрессора».

Ранее в январе на Украине отменили государственную регистрацию российского сериала «Человеческий фактор». В декабре 2016 года Госкино запретило драму «Старшая сестра». В ноябре регистрацию потеряли сразу семь сериалов.
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«Отель «Элеон» запретили на Украине фотографии
«Отель «Элеон» запретили на Украине фотографии
«Отель «Элеон» запретили на Украине фотографии
«Отель «Элеон» запретили на Украине фотографии
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№ 1
Lexx   11.01.2017 - 00:09
Господииии.... Вот пичалька-то! )))) P.S. Ну, раз на Украине запретили - надо посмотреть! читать далее>>
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