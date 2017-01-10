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Джордж Клуни высказался о Мэрил Стрип и Дональде Трампе

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10 января 2017
Помните вчерашнюю историю с обличительной речью Мэрил Стрип, адресованной Дональду Трампу? Ну так у нее есть продолжение!
Первый комментарий Трампа (зачем вообще надо было вступать в полемику?) был более-менее нейтральный, однако с обязательной фирменной гнильцой. Вместо того, чтобы добродушно пожать плечами и ласково улыбнуться, Трамп пошел в атаку, обвинив Стрип в предвзятости, ведь та открыто поддерживала и агитировала голосовать за Клинтон.
Потом он еще немножко подумал и решил, что необходимо закрепить позиции постом в Твиттере:

«Мэрил Стрип - одна из самых переоцененных актрис в Голливуде - не знает меня лично, но атакует на церемонии премии «Золотой глобус».

Джордж Клуни высказался о Мэрил Стрип и Дональде Трампе

На это заявление отреагировал Джордж Клуни. На приеме, организованном "Фондом Справедливости Клуни" актер дал шутливый комментарий по поводу этой публичной заварушки:

«Я всегда говорил о Мэрил то же самое. Вероятно, она вообще самая переоцененная актриса во все времена. Мы с ней вместе работали над «Бесподобным Мистером Фоксом» - озвучивали мужа и жену, и я могу вам сказать, что даже в качестве лисы, женщины-лисы, она переоценена» - сказал Клуни с улыбкой, обращая свой следующий, чисто риторический, но очень актуальный вопрос президенту Трампу «А вам разве не надо страной управлять?»
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Джордж Клуни высказался о Мэрил Стрип и Дональде Трампе фотографии
Джордж Клуни высказался о Мэрил Стрип и Дональде Трампе фотографии
Джордж Клуни высказался о Мэрил Стрип и Дональде Трампе фотографии
Джордж Клуни высказался о Мэрил Стрип и Дональде Трампе фотографии
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