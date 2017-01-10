Скарлетт Йоханссон, Шер и Джулианна Мур выйдут на марш против Трампа

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Джордж Клуни высказался о Мэрил Стрип и Дональде Трампе

Как и всю кинопродукцию российского производства

10 января

Феминизм, Трамп, поцелуи и истории из детства: лучшие и худшие моменты «Золотого глобуса»

Чем запомнилась церемония в этом году