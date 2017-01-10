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Скарлетт Йоханссон, Шер и Джулианна Мур выйдут на марш против Трампа

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10 января 2017
Так уж вышло, что в последнее время, что ни новость - то Трамп. Этому есть объяснение. Голливуд так и не успел оправиться от результатов ноябрьских выборов, а впереди уже маячит инаугурация. И Трамп, который все никак не научится игнорировать множественные нападки со стороны медийных персон, лишней рекламы своим поведением себе не делает.

Чтоб как-то выразить свою боль и несогласие, американские женщины объединят усилия в мирном протестном Женском Марше, который пройдет 21 января в Вашингтоне. Как раз на следующий день после инаугурации, которая состоится там же, в столице США.

Скарлетт Йоханссон, Шер и Джулианна Мур выйдут на марш против Трампа

Америка Феррера, Скарлетт Йоханссон, Кэти Перри, Эми Шумер, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдормант заявили о горячем желании присоединиться к марширующим соотечественницам.

«С тех пор как состоялись выборы, многие боятся, что их голоса останутся неуслышанными» - комментирует звезда сериала «Дурнушка Бетти» Америка Феррера - «Как артистам, женщинам, и, самое главное - как преданным Американцам, нам критически важно держаться вместе в солидарности во имя защиты, достоинства и прав наших сообществ».
Более 150 похожих маршей пройдут по всей стране в этот день. И количество звезд, изъявивших желание принять участие в этих шествиях, сильно превышает количество знаменитостей, готовых чествовать президента на церемонии инаугурации.
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Скарлетт ЙоханссонФрэнсис МакдормандДжулианна МурАмерика ФеррераШер
фильмы
Дурнушка Бетти

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Скарлетт Йоханссон, Шер и Джулианна Мур выйдут на марш против Трампа фотографии
Скарлетт Йоханссон, Шер и Джулианна Мур выйдут на марш против Трампа фотографии
Скарлетт Йоханссон, Шер и Джулианна Мур выйдут на марш против Трампа фотографии
Скарлетт Йоханссон, Шер и Джулианна Мур выйдут на марш против Трампа фотографии
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