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Служебный роман: Кирстен Данст помолвлена со своим экранным мужем

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11 января 2017
Иногда, разнообразия ради, и жизнь имитирует искусство. Сыграв во втором сезоне сериала «Фарго» супружескую пару, Кирстен Данст и Джесси Племонс закрутили роман и решили, что надо бы пожениться.

Служебный роман: Кирстен Данст помолвлена со своим экранным мужем

Впервые актеры появились на публике как пара в мае 2016 года, через месяц после того, как Кирстен рассталась с партнером по фильму «В дороге» Гарретом Хедландом, с которым она встречалась четыре года.
Ранее Кристен рассказала о своем желании завести семью и о том, что такое идеальная свадьба в ее понимании.

«Я из тех, что хотят замуж. Если это произойдет в ближе к 40 годами, то все будет очень скромно и для близких. Здание суда, ужин с диджеем для друзей и семьи. Я отнесусь к этому, как к вечеринке по случаю моего сорокалетия».
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Служебный роман: Кирстен Данст помолвлена со своим экранным мужем фотографии
Служебный роман: Кирстен Данст помолвлена со своим экранным мужем фотографии
Служебный роман: Кирстен Данст помолвлена со своим экранным мужем фотографии
Служебный роман: Кирстен Данст помолвлена со своим экранным мужем фотографии
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