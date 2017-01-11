Служебный роман: Кирстен Данст помолвлена со своим экранным мужем

Иногда, разнообразия ради, и жизнь имитирует искусство. Сыграв во втором сезоне сериала «Фарго»
супружескую пару, Кирстен Данст
и Джесси Племонс
закрутили роман и решили, что надо бы пожениться.
Впервые актеры появились на публике как пара в мае 2016 года, через месяц после того, как Кирстен рассталась с партнером по фильму «В дороге» Гарретом Хедландом
, с которым она встречалась четыре года.
Ранее Кристен рассказала о своем желании завести семью и о том, что такое идеальная свадьба в ее понимании.
«Я из тех, что хотят замуж. Если это произойдет в ближе к 40 годами, то все будет очень скромно и для близких. Здание суда, ужин с диджеем для друзей и семьи. Я отнесусь к этому, как к вечеринке по случаю моего сорокалетия».
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