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Роберт Де Ниро поддержал Мэрил Стрип

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11 января 2017
Никто не сомневался, что ящик Пандоры, который открыла Мэрил Стрип на церемонии вручения премии «Золотой глобус», захлопнется не скоро. Среди растущего числа звезд, поддержавших Мэрил, оказался и Роберт Де Ниро.
В прошлом году актер, не стесняясь, выразил желание ударить кандидата в президенты в лицо. А с Мэрил Стрип его связывают годы дружбы и сотрудничества, поэтому он написал актрисе письмо, опубликованное на сайте журнала People.

Роберт Де Ниро поддержал Мэрил Стрип

«Мэрил!
То, что ты сказала - прекрасно. Это должен был кто-то озвучить, и ты замечательно справилась. Я бесконечно уважаю тебя за то, что ты сделала это в тот момент, когда мир праздновал награду за твои заслуги. Я разделяю твои чувства по отношению к тем, кто подвергает травле слабых. Мы сыты этим по горло. При всей своей изящности и интеллигентности, ты обладаешь мощным голосом, который вдохновляет остальных на то, чтобы нарушить молчание и быть услышанными. Очень важно, чтобы мы ВСЕ начали говорить.
Мы тебя любим.
Боб».
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Роберт Де Ниро поддержал Мэрил Стрип фотографии
Роберт Де Ниро поддержал Мэрил Стрип фотографии
Роберт Де Ниро поддержал Мэрил Стрип фотографии
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