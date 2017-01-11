Роберт Де Ниро поддержал Мэрил Стрип

Никто не сомневался, что ящик Пандоры, который открыла Мэрил Стрип
на церемонии вручения премии «Золотой глобус», захлопнется не скоро. Среди растущего числа звезд, поддержавших Мэрил, оказался и Роберт Де Ниро
.
В прошлом году актер, не стесняясь, выразил желание ударить кандидата в президенты в лицо. А с Мэрил Стрип его связывают годы дружбы и сотрудничества, поэтому он написал актрисе письмо, опубликованное на сайте журнала People.
«Мэрил!
То, что ты сказала - прекрасно. Это должен был кто-то озвучить, и ты замечательно справилась. Я бесконечно уважаю тебя за то, что ты сделала это в тот момент, когда мир праздновал награду за твои заслуги. Я разделяю твои чувства по отношению к тем, кто подвергает травле слабых. Мы сыты этим по горло. При всей своей изящности и интеллигентности, ты обладаешь мощным голосом, который вдохновляет остальных на то, чтобы нарушить молчание и быть услышанными. Очень важно, чтобы мы ВСЕ начали говорить.
Мы тебя любим.
Боб».
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