Натали Портман стоит в три раза дешевле Эштона Катчера

Очередной случай вопиющей дискриминации в Голливуде всплыл на поверхность. В интервью журналу Marie Claire 35-летняя актриса Натали Портман
рассказала о том, как ее материально обделили на съемках фильма «Больше чем секс»
в пользу не самого выдающегося актера Эштона Катчера
.
«Эштону Катчеру заплатили в три раза больше, чем мне. Я знала об этом, но мне пришлось смириться с таким положением дел, потому что в Голливуде действуют определенные «квоты». Его квота превышала мою в три раза, поэтому, как мне сказали, ему должны заплатить в три раза больше. Я не разозлилась, а следовало бы. В смысле, мы и так-то зарабатываем много, тут не на что жаловаться, но неравенство просто сумасшедшее».
«В большинстве профессий соотношение заработка женщин и мужчин - 80 центов к доллару. В Голливуде это 30 центов к доллару»
- посетовала актриса.
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, Джессика Честейн, Скарлетт Йоханссон
и Сиенна Миллер
. А Кейт Уинслет
осудили за высказывание о том, что подобные дискуссии «невероятно вульгарны» в общем контексте заоблачных сумм, которые получают актеры.
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