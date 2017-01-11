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Натали Портман стоит в три раза дешевле Эштона Катчера

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11 января 2017
Очередной случай вопиющей дискриминации в Голливуде всплыл на поверхность. В интервью журналу Marie Claire 35-летняя актриса Натали Портман рассказала о том, как ее материально обделили на съемках фильма «Больше чем секс» в пользу не самого выдающегося актера Эштона Катчера.

Натали Портман стоит в три раза дешевле Эштона Катчера

«Эштону Катчеру заплатили в три раза больше, чем мне. Я знала об этом, но мне пришлось смириться с таким положением дел, потому что в Голливуде действуют определенные «квоты». Его квота превышала мою в три раза, поэтому, как мне сказали, ему должны заплатить в три раза больше. Я не разозлилась, а следовало бы. В смысле, мы и так-то зарабатываем много, тут не на что жаловаться, но неравенство просто сумасшедшее».

«В большинстве профессий соотношение заработка женщин и мужчин - 80 центов к доллару. В Голливуде это 30 центов к доллару» - посетовала актриса.
Похожие истории рассказывали Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Скарлетт Йоханссон и Сиенна Миллер. А Кейт Уинслет осудили за высказывание о том, что подобные дискуссии «невероятно вульгарны» в общем контексте заоблачных сумм, которые получают актеры.
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фильмы
Больше чем секс

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Натали Портман стоит в три раза дешевле Эштона Катчера фотографии
Натали Портман стоит в три раза дешевле Эштона Катчера фотографии
Натали Портман стоит в три раза дешевле Эштона Катчера фотографии
Натали Портман стоит в три раза дешевле Эштона Катчера фотографии
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