Рената Литвинова готовит спектакль с музыкой Земфиры

В это сложно поверить, но Рената Литвинова
- актриса, режиссер, сценарист, дизайнер и муза - отмечает сегодня 50-летний юбилей.
День рождения Рената отправилась праздновать с друзьями и семьей в горы. Дочь Литвиновой Ульяна поздравила маму в Инстаграме
:
«Happy birthday! С днем рождения, любимая мама! Спасибо, что ты есть у меня, я тебя очень люблю )) ты самая красивая, добрая и талантливая мама на всем свете! Оставайся такой всегда !)»
По возвращении в Москву Рената планирует отметить день рождения с «немногочисленными московскими друзьями», а потом еще разок - в Париже.
А еще у Ренаты намечается крупный проект - спектакль «Северный ветер»
, музыку для которого пишет, как несложно догадаться, Земфира
, а над костюмами работает российский дизайнер Гоша Рубчинский, успевший посотрудничать с брэндом Канье Уэста Yeezy.
Премьера спектакля состоится весной 2017 года в МХТ имени Чехова. Пьеса написана под конкретных актеров: Павла Табакова
, Софью Заику
, Бориса Плотникова
и других. Репетиции спектакля уже идут полным ходом. Но сюжет пьесы Литвинова держит в секрете.
«Как правило, я работаю с людьми, которые хотят работать со мной. И верю в то, что все отношения строятся на обмене. Я очень люблю тех, с кем мы вошли в репетиционный период: выдающийся артист Борис Плотников, любимые артистки Софья Заика, Яна Сексте (с которыми я работаю в кино) и, конечно, мои новые соратники — Павел Ворожцов, Павел Табаков, Мария Фомина и даже в отдельной специальной роли у меня сыграет режиссер Константин Богомолов»
— рассказала Рената в интервью ТАСС.
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