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Чарли Шин оскорбил всех, кого только мог

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12 января 2017
Голливудский хулиган и баламут Чарли Шин ворвался в новостные заголовки с очередной выходкой. В эфире позднего шоу Энди Коэна «Watch What Happens Live» актер прошелся обидными словами по Рианне, Дженнифер Грей и Сельме Блэр.

Чарли Шин оскорбил всех, кого только мог

Когда ведущий шоу попросил Шина оценить его партнерш по фильмам в порядке убывания, Шин помянул хорошим словом только Хизер Локлир. В списке так же значились Сельма Блэр, Линдси Лохан и Дженни МакКарти. На вопрос, кто из них самая любимая, Шин ответил:

«Хизер. И потом тоже Хизер».

Чарли Шин оскорбил всех, кого только мог

После того, как Коэн уточнил, что в списке все еще остаются Маккарти, Лохан и Блейр, Шин неохотно «похвалил» Лохан.

«Линдси - это приключение. На нее весело смотреть».

Чарли Шин оскорбил всех, кого только мог

Но для Блэр и Маккарти у актера не нашлось хороших слов:

«Я был бы не прочь смешать их обеих и вытурить на обочину, обе заслуживают друг друга».

Чарли Шин оскорбил всех, кого только мог

Чарли Шин оскорбил всех, кого только мог

Это, кстати, было сказано в рамках блиц-опросника «Пятая поправка». Пятая поправка позволяет обвиняемому (или свидетелю) не свидетельствовать против себя в суде. То есть, грубо говоря, на любой вопрос ведущего можно и промолчать, воспользовавшись пятой поправкой. Но Чарли решил не темнить.

На этом мизогиния в прямом эфире не закончилась. Когда ведущий показал отрывок из фильма 1986 года «Выходной день Ферриса Бьюлера», Чарли не сдержался: «Вы никогда не видели, чтоб ринопластика рушила карьеру, пока ее не сделала Дженнифер Грей».

Чарли Шин оскорбил всех, кого только мог

Актер имел в виду историю своей партнерши по фильму, прославившейся в следующем 1987 году благодаря роли в «Грязных танцах». После успеха «Грязных танцев» Дженнифер решила обратиться к пластическому хирургу. Нет, работу он свою сделал хорошо. Просто Дженнифер изменилась до неузнаваемости, и ее карьера пошла на спад.

Ведущий попросил Шина прокомментировать его Твиттер-вражду с Рианной, на что Шин коротко ответил: «А, с этой стервой». И уточнил, что «она не знает, что такое элементарная вежливость и здравый смысл». Поссорился Шин с Рианной три года назад из-за заносчивости певицы. Как-то Шин и его тогдашняя невеста, порноактриса Бретт Росси, оказались с певицой в одном ресторане. Рианна сидела за соседним столиком, и Росси, будучи поклонницей ее творчества, попросила своего именитого жениха познакомить ее с Рианной. Певица как раз собиралась уходить и отказалась знакомиться с Росси, честно заметив, что на улице слишком много папарацци, и ей не хотелось бы оказаться на одном снимке с порноактрисой. Уязвленный Шин настрочил в Твиттере пост:

«Увидимся на пути к забвению…и вообще-то, было приятно НЕ познакомиться с тобой. Очевидно, у нас нет НИЧЕГО общего, когда дело касается уважения тех, кто появился задолго до тебя. Полагаю, те бесценные 84 секунды тебе были необходимы для того, чтобы поправить свой ужасный парик, прежде чем покинуть ресторан».
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фильмы
Выходной день Ферриса Бьюлера

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Чарли Шин оскорбил всех, кого только мог фотографии
Чарли Шин оскорбил всех, кого только мог фотографии
Чарли Шин оскорбил всех, кого только мог фотографии
Чарли Шин оскорбил всех, кого только мог фотографии
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