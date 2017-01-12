Козловский предложил не обращать внимание на верующих

В интервью «Интерфаксу» на вопрос о том, насколько оправданы опасения активистов относительно фильма «Матильда»
(который якобы оскорбляет чувства верующих), Данила Козловский
предложил не обращать внимания на нападки таких людей.
«Я думаю, о нем говорят немного, в связи с какими-то странными заявлениями неких лиц, которые фильм не видели. Из серии "я Пастернака не читал, но осуждаю". В этом смысле, я думаю, главная панацея от такого рода не совсем корректных, не совсем правильных высказываний со стороны таких людей - просто не обращать на них внимание».
Тем не менее, не обращать внимание на 10 000 подписей
и Поклонскую, которая передает в прокуратуру заявления о запрете фильма
, у Алексея Учителя
как-то не получается. Совсем недавно режиссер выражал серьезные опасения
за прокатную судьбу своего фильма, и в конце декабря появилась новость о переносе премьеры на полгода позже
. Правда, по официальным данным, перенос продиктован чисто экономическими соображениями.
Никто из недовольных фильмом верующих и приспешников общества «Царский крест» фильм еще не видел, а Козловский, сыгравший в фильме, видел и утверждает, что он "безобидный".
«Я видел, конечно, он никого не оскорбляет. И, более того, этот фильм, наверное, самый безобидный в отношении Николая II и царской семьи из всех фильмов, которые существовали до этого. Это художественная история, замечательные артисты, красивое кино, которое долго делалось и сочинялось, проделана колоссальная работа во всех департаментах - костюмы, грим, декорации. Это огромный труд. И обращать внимание на людей, которые, не смотря фильм начинают... Ну, понятно же, что это преследует свои глубоко эгоистичные и местечковые интересы».
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