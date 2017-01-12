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Козловский предложил не обращать внимание на верующих

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12 января 2017
В интервью «Интерфаксу» на вопрос о том, насколько оправданы опасения активистов относительно фильма «Матильда» (который якобы оскорбляет чувства верующих), Данила Козловский предложил не обращать внимания на нападки таких людей.

Козловский предложил не обращать внимание на верующих

«Я думаю, о нем говорят немного, в связи с какими-то странными заявлениями неких лиц, которые фильм не видели. Из серии "я Пастернака не читал, но осуждаю". В этом смысле, я думаю, главная панацея от такого рода не совсем корректных, не совсем правильных высказываний со стороны таких людей - просто не обращать на них внимание».

Козловский предложил не обращать внимание на верующих

Тем не менее, не обращать внимание на 10 000 подписей и Поклонскую, которая передает в прокуратуру заявления о запрете фильма, у Алексея Учителя как-то не получается. Совсем недавно режиссер выражал серьезные опасения за прокатную судьбу своего фильма, и в конце декабря появилась новость о переносе премьеры на полгода позже. Правда, по официальным данным, перенос продиктован чисто экономическими соображениями.

Козловский предложил не обращать внимание на верующих

Никто из недовольных фильмом верующих и приспешников общества «Царский крест» фильм еще не видел, а Козловский, сыгравший в фильме, видел и утверждает, что он "безобидный".

«Я видел, конечно, он никого не оскорбляет. И, более того, этот фильм, наверное, самый безобидный в отношении Николая II и царской семьи из всех фильмов, которые существовали до этого. Это художественная история, замечательные артисты, красивое кино, которое долго делалось и сочинялось, проделана колоссальная работа во всех департаментах - костюмы, грим, декорации. Это огромный труд. И обращать внимание на людей, которые, не смотря фильм начинают... Ну, понятно же, что это преследует свои глубоко эгоистичные и местечковые интересы».
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Козловский предложил не обращать внимание на верующих фотографии
Козловский предложил не обращать внимание на верующих фотографии
Козловский предложил не обращать внимание на верующих фотографии
Козловский предложил не обращать внимание на верующих фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Константин и точка   13.01.2017 - 05:13
... Да? А почему мы должны его видеть? Публично? Кстати, публичные люди бывают по разному публичными. Если Козловского насовали в ряд втюхиваемых поделок, он еще не стал от этого нормальным актером.... читать далее>>
№ 3
Alice   13.01.2017 - 02:40
... Ну, публичные люди тоже могут иметь свое мнение. И оно может отличаться от мнения "всех", о сюрприз. Может быть, многих задел заголовок, выставивший г-на Козловского в таком свете. Между... читать далее>>
№ 2
Константин и точка   13.01.2017 - 01:06
Это... вот уже начало поучать всех? читать далее>>
№ 1
maslov.wal   13.01.2017 - 00:16
Это называется "'зае...сь !"' . Какая то выскочка с непомерными амбициями , возомнивший себя гигантом кино , позволяет пренебрежительные высказывания в адрес огромной массы людей... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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