За что мы любим Ренату Литвинову

Вчера Ренате Муратовне Литвиновой исполнилось 50 лет. Накануне своего юбилея актриса, сценарист и режиссер поделилась с прессой планами на будущее: уже вовсю идет подготовка к премьере спектакля по ее пьесе «Северный ветер», музыку для которого пишет Земфира. Рената Литвинова не исчезает из медийного пространства, но при этом умудряется сохранять достоинство: с ее именем не связаны никакие грубые скандалы и склоки. Она - сама элегантность, спокойствие и любовь. Кино-театр.ру вспоминает, за что мы полюбили Богиню отечественного кинематографа.
Рената Муратовна и Кира Муратова
Широкая аудитория познакомилась с Литвиновой благодаря сериалу «Граница. Таежный роман», в котором актриса сыграла изнеженную светскую даму, застрявшую у черта на рогах в гарнизоне в обществе солдатни. Но синефилы уже давно были очарованы актрисой благодаря ее плодотворному сотрудничеству с одесским режиссером Кирой Муратовой. Муратова пыталась снять Литвинову в короткометражном фильме «Принципиальный и жалостливый взгляд Али К.» по сценарию, написанному Ренатой еще во время ее учебы во ВГИКе. Но Литвинова тогда отказывалась сниматься, потому что не видела себя в качестве актрисы и считала себя, смешно сказать, некиногеничной. Позже Муратова убедила ее сниматься - Литвинова сыграла в фильме «Увлеченья». А в 1997 году вышел трагифарс «Три истории», в который была включена написанная Литвиновой новелла «Офелия, безвинно утонувшая». Рената сама сыграла эксцентричную медсестру Офелию, чья оценка мира тут же ушла в народ: «Этой планете я поставила бы ноль».
Пик интереса к творчеству Литвиновой пришелся на 2004-2005 годы. Тогда вышел «Настройщик» Муратовой - кульминация их плодотворного сотрудничества. И тогда же состоялся полнометражный режиссерский дебют Литвиновой в игровом кино - фильм «Богиня: Как я полюбила». На повторяющейся фразе «А когда я умру, ты заплачешь?» у зрителей щипало в глазах. Фильм получился сугубо интимным, «авторским», вызвал неоднозначную реакцию. Но это было время всеобщей любви к Литвиновой. Тогда же вышла книга Алексея Васильева «Богиня. Разговоры с Ренатой Литвиновой», которую буквально смели с прилавков книжных магазинов. В книгу вошли не только диалоги, но и не опубликованная проза Литвиновой.
Земфира
«Богиня: Как я полюбила» послужила началом новой, музыкальной главы в творчестве Литвиновой. Игорь Вдовин написал великолепный саундтрек к фильму, но всем запомнилась венчающая финал пронзительная песня Земфиры «Любовь как случайная смерть». С тех пор Литвинова обрела в лице Земфиры не только композитора, но единомышленника и верного соратника - певица выступила сопродюсером фильма «Последняя сказка Риты». Литвинова сняла для Земфиры несколько клипов, фильм-концерт «Зеленый театр в Земфире» и видеоарт, который певица использует на своих шоу. В данный момент артистки вместе работают над спектаклем «Северный ветер».
Стиль
Когда в постсоветском пространстве царило галантерейное мракобесие, люди только-только привыкали к нахлынувшему ассортименту, а по телевизору усыпанные блестками и затянутые в лайкру звезды нового формата пели про голубые глазки, у Литвиновой уже был свой неповторимый винтажный стиль. Отсылающий к золотым десятилетиям Голливуда, платиновым блондинкам, умеренному макияжу и элегантности. На тот момент вынужденно лаконичный, но все-таки требующий каких-то усилий и постоянства. Литвинова создала свой стиль не только с помощью материальной атрибутики. Нет ни одного фильма с ее участием, где она бы изменила своей манере говорить и двигаться. И что удивительно - режиссеры всегда находят применение ее образу, не пытаясь его сломать. И не только русские режиссеры - Литвинова снималась у Йоса Стеллинга. Кому-то она казалось ужасно искусственной, но когда этой искусственности несколько десятков лет - что может быть натуральнее? Однако ее манера делала ее легкой мишенью для пародий (впрочем, достаточно безобидных).
Литвинова часто соприкасается с миром моды. За спиной у нее цикл передач для канала «Культура» об истории отдельных элементов гардероба, коллаборации с брендом Zarina, творческая дружба с модельерами Гошей Рубчинским и Демной Гвасалией, участие в рекламных компаниях ювелирного бренда Сarrera y Сarrera и бесчисленное количество модных съемок, подчеркивающих ее стиль.
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