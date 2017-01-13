Николь Кидман осудили за слова о поддержке Дональда Трампа

В свете последних событий, связанных с речью Мэрил Стрип
и звездным маршем против Дональда Трампа
, Николь Кидман
решила примирить американцев с действительностью. И ей это вышло боком.
Актриса редко высказывается относительно своей гражданской позиции, но в интервью БиБиСи на этой неделе она выразила достаточно осторожную мысль о том, что махать после драки кулаками бессмысленно:
«Я бы сказала, что теперь он избранный президент. И нам, как стране, нужно поддерживать своего президента, кем бы он ни был, потому что на этом была основана наша страна».
За этими невинными словами стоит простой факт - как бы не возмущались функционеры шоу-бизнеса, что бы не говорили о заговорах и подтасовках, Трампа выбрал народ - и это о чем-то свидетельствует.
Твиттер тут же взорвался недовольными возгласами и откровенно хамскими высказываниями в адрес актрисы
«Очевидно, ботокс просочился в ее мозг».
«Пришло время забыть Николь Кидман».
«Пожалуйста, Николь Кидман, не надо путать. Поддерживать страну - это не тоже самое, что поддерживать Трампа. Яд на одной стороны - и США на другой».
Впрочем, нашлось и немало людей, которые обрадовались свежему дуновению с недовольных Трампом Голливудских холмов.
«Так значит, не все в Голливуде недоумки. Браво, Николь Кидман. Плевать на ее политические воззрения, она просто привнесла чуточку здравого смысла».
«Ух ты! Невероятно красивая актриса еще и мозги имеет! Спасибо за поддержку Америки»
.
обсуждение >>