Джозеф Файнс разозлил семью и фанатов Майкла Джексона

После выхода трейлера телеантологии
«Городские мифы» фанаты и родственники Майкла Джексона
не на шутку, как сказала бы Алла Борисовна, возбудились. Никому не показалось смешным то, что Короля Поп-музыки сыграл Джозеф Файнс
.
Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон незамедлительно отреагировала на этот издевательский «портрет» возмущением в социальных сетях.
«Я невероятно оскорблена этим кастингом. Уверена, что большое количество людей чувствуют сейчас то же самое. Честно говоря, блевать хочется».
- написала Пэрис в своем Твиттере.
Эпизод, который должен был выйти 19 января, рассказывал о побеге Джексона (в компании Элизабет Тейлор
и Марлона Брандо
) из Нью-Йорка в Лос-Анджелес сразу после трагических событий 11 сентября.
Петиция, призванная бойкотировать эпизод, собрала более 20 000 подписей. И канал отменил показ этого эпизода.
«Мы приняли решение не транслировать эпизод про Элизабет, Марлона и Майкла в свете сомнений, которые выразила семья Майкла Джексона»
- заявили представители канала Sky, который занимается производством сериала. «Мы хотели шутливо показать эти предположительно реальные события, но намерения кого-то обидеть у нас не было. Джозеф Файнс полностью поддерживает наше решение»
.
Новость об отмене эпизода очень порадовала семью Джексона. Пэрис незамедлительно отвесила реверанс
каналу:
«Я удивлена, что хоть на этот раз были приняты в расчет чувства членов семьи, мы все очень признательны за это»
.
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