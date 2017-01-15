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Джозеф Файнс разозлил семью и фанатов Майкла Джексона

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15 января 2017
После выхода трейлера телеантологии «Городские мифы» фанаты и родственники Майкла Джексона не на шутку, как сказала бы Алла Борисовна, возбудились. Никому не показалось смешным то, что Короля Поп-музыки сыграл Джозеф Файнс.

Джозеф Файнс

Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон незамедлительно отреагировала на этот издевательский «портрет» возмущением в социальных сетях.
«Я невероятно оскорблена этим кастингом. Уверена, что большое количество людей чувствуют сейчас то же самое. Честно говоря, блевать хочется». - написала Пэрис в своем Твиттере.

Пэрис Джексон

Эпизод, который должен был выйти 19 января, рассказывал о побеге Джексона (в компании Элизабет Тейлор и Марлона Брандо) из Нью-Йорка в Лос-Анджелес сразу после трагических событий 11 сентября.

Петиция, призванная бойкотировать эпизод, собрала более 20 000 подписей. И канал отменил показ этого эпизода.

Джозеф Файнс разозлил семью и фанатов Майкла Джексона

«Мы приняли решение не транслировать эпизод про Элизабет, Марлона и Майкла в свете сомнений, которые выразила семья Майкла Джексона» - заявили представители канала Sky, который занимается производством сериала. «Мы хотели шутливо показать эти предположительно реальные события, но намерения кого-то обидеть у нас не было. Джозеф Файнс полностью поддерживает наше решение».

Новость об отмене эпизода очень порадовала семью Джексона. Пэрис незамедлительно отвесила реверанс каналу:

«Я удивлена, что хоть на этот раз были приняты в расчет чувства членов семьи, мы все очень признательны за это».
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