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«Не верю!»: Джонни Депп развелся

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15 января 2017
Свершилось! Никто не верил, но это все-таки произошло. Джонни Депп и Эмбер Хёрд наконец-то официально разведены. Соответствующее решение 13 янваля принял суд Лос-Анджелеса, штат Калифорния. С большим облегчением принял, наверное.

«Не верю!»: Джонни Депп развелся

Соглашение гласит, что Депп заплатит Херд в общей сложности 6,8 миллионов долларов. На данный момент актер перевел 200 000 долларов, в следующем месяце ее ждет сладенький миллион, а оставшиеся деньги Джонни будет выжимать из себя по капле до февраля 2018 года. Придется Эмбер забыть о намерении побить личный благотворительны рекорд, отдав единовременно все 7 миллионов благотворительным организациям.
Но это еще не всё. Помимо денег Эмбер достались автомобили Range Rover 2015 года выпуска и Ford Mustang 1968 года выпуска, две собаки и лошадь. Но Депп тоже не обнищал: при нем остается вся его недвижимость (включая скромненький островок в Греции) и 42 транспортных средства, среди которых катер, автомобили, машины для гольфа, и мы не сильно удивимся, если там завалялись какие-нибудь серебряные салазки.
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