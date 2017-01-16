Дакота Джонсон рассказала о Джейми Дорнане

27-летняя звезда фильма «50 оттенков серого»
и грядущего сиквела «На 50 оттенков темнее» Дакота Джонсон
появится на февральской обложке журнала Vogue. В интервью для издания актриса прокомментировала популярные слухи об ее отношениях с партнером по фильмам актером Джейми Дорнаном
: «Мы ненавидим друг друга, но да, у нас с ним роман, так что все вы правы. Как вам такой расклад?»
Разумеется, Дакота всего лишь отшучивалась - отвечая на вопрос серьезно, она сказала, что хорошо ладит со своим партнером по фильму, но до романтики все же не доходило:
«На протяжении долгого времени нам приходилось быть чрезвычайно близкими друг к другу. У нас не было никаких сдерживающих факторов, все было честно и построено на доверии. Но пойти на такой риск я все равно не могла - а что если бы он оказался полным мудаком?»
Говоря о сценах с обнаженной натурой в принесших ей славу фильмах, Джонсон говорит, что считает это необходимым для того, чтобы правильно рассказать историю отношений Анастейши и Кристиана:
«Я не хочу смотреть на людей в нижнем белье во время интимных сцен. Давайте будем честными: люди голые во время секса. Перестану ли я сниматься обнаженной когда у меня обвиснет грудь? Я не знаю, - смеется Дакота - возможно, у меня более европейский взгляд на эти вещи».
«На 50 оттенков темнее» в прокате с 9 февраля.
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