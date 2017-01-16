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Дакота Джонсон рассказала о Джейми Дорнане

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16 января 2017
27-летняя звезда фильма «50 оттенков серого» и грядущего сиквела «На 50 оттенков темнее» Дакота Джонсон появится на февральской обложке журнала Vogue. В интервью для издания актриса прокомментировала популярные слухи об ее отношениях с партнером по фильмам актером Джейми Дорнаном: «Мы ненавидим друг друга, но да, у нас с ним роман, так что все вы правы. Как вам такой расклад?»

Дакота Джонсон рассказала о Джейми Дорнане

Разумеется, Дакота всего лишь отшучивалась - отвечая на вопрос серьезно, она сказала, что хорошо ладит со своим партнером по фильму, но до романтики все же не доходило:
«На протяжении долгого времени нам приходилось быть чрезвычайно близкими друг к другу. У нас не было никаких сдерживающих факторов, все было честно и построено на доверии. Но пойти на такой риск я все равно не могла - а что если бы он оказался полным мудаком?»
Говоря о сценах с обнаженной натурой в принесших ей славу фильмах, Джонсон говорит, что считает это необходимым для того, чтобы правильно рассказать историю отношений Анастейши и Кристиана:
«Я не хочу смотреть на людей в нижнем белье во время интимных сцен. Давайте будем честными: люди голые во время секса. Перестану ли я сниматься обнаженной когда у меня обвиснет грудь? Я не знаю, - смеется Дакота - возможно, у меня более европейский взгляд на эти вещи».

Дакота Джонсон рассказала о Джейми Дорнане

«На 50 оттенков темнее» в прокате с 9 февраля.
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Дакота Джонсон рассказала о Джейми Дорнане фотографии
Дакота Джонсон рассказала о Джейми Дорнане фотографии
Дакота Джонсон рассказала о Джейми Дорнане фотографии
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   16.01.2017 - 14:21
Слюнявая дрянь. Как это можно смотреть? Актриса она никакая читать далее>>
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