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Уму Турман обвиняют в алкоголизме и психической нестабильности

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16 января 2017
Покой Голливуду только снится - звездные романы то появляются, то трагично заканчиваются, а иногда даже отношения, о которых все успели забыть, громко напоминают о себе в залах суда. И вот на днях состоялось первое слушание между Умой Турман и ее бывшим мужем Арпадом Бюссоном, с которым актриса рассталась в 2014 году.

Уму Турман обвиняют в алкоголизме и психической нестабильности

Причиной судебных разбирательств стала опека над их дочерью Луной - третьим ребенком Умы. Бюссон, судя по всему, не собирается повторять ошибки Брэда Питта, и, избрав тактику «лучшая защита - нападение», обвинил бывшую супругу в алкоголизме и проблемах с психикой.Во время допроса психолога Сары Вайсс адвокат Бюссона - Питер Бронштейн - задал ей такой вопрос:
«Мистер Бюссон говорил вам - вы неоднократно указывали это в ваших заявлениях, что у Умы имеются серьезные проблемы с психикой и что это становилось причиной конфликтов, так как Уму обижали подобные обвинения?»
Психолог была вынуждена согласиться, после чего Бронштайн обратил внимание суда на то, что Турман продолжительное время принимает три вида антидепрессантов, чтобы справиться с депрессией, тревогой и бессоницей, и при это продолжает употреблять алкоголь. Адвокат Турман опротестовала это заявление, заявив, что хотя у Умы действительно диагностирован СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), психических расстройств у нее на самом деле нет, после чего пошла в контратаку. Оказалось, что Бюссон - крайне халатный отец, который неоднократно оставлял дочь без присмотра, чтобы повеселиться с друзьями.
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Уму Турман обвиняют в алкоголизме и психической нестабильности фотографии
Уму Турман обвиняют в алкоголизме и психической нестабильности фотографии
Уму Турман обвиняют в алкоголизме и психической нестабильности фотографии
Уму Турман обвиняют в алкоголизме и психической нестабильности фотографии
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