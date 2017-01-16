«Долгое время мы даже не целовались»: Джессика Бил рассказала о романе с Тимберлейком

В прошлый четверг жена Джастина Тимберлейка Джессика Билл
появилась на The Late Late Show с Джеймсом Корденом, где рассказала о начале своих отношений с 35-летним певцом. «Мы не целовались в течение долгого времени, потому что он был в туре, так что мы просто часами болтали по телефону, как обычные дети»
, - рассказывает Джесс.
По её словам, она достаточно рано поняла, что они с Джастином пойдут под венец и процитировала в студии одно из своих старых сообщений того периода: «Я написала, мол не могу прийти на встречу и вынуждена отменить ее, а еще я знаю, что выйду замуж за этого человека… Понятия не имею, почему завела об этом речь в письме! Вот такая смешная запись у меня сохранилась»
. Инстинкт не подвел Джессику, и в октябре 2012 они с Тимберлейком действительно поженились, а в апреле 2015 их брак сделало еще более счастливым рождение первенца – малыша Саймона.
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