Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Долгое время мы даже не целовались»: Джессика Бил рассказала о романе с Тимберлейком

16 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2017
2016

Лайфстайл >>
16 января 2017
В прошлый четверг жена Джастина Тимберлейка Джессика Билл появилась на The Late Late Show с Джеймсом Корденом, где рассказала о начале своих отношений с 35-летним певцом. «Мы не целовались в течение долгого времени, потому что он был в туре, так что мы просто часами болтали по телефону, как обычные дети», - рассказывает Джесс.

«Долгое время мы даже не целовались»: Джессика Бил рассказала о романе с Тимберлейком

По её словам, она достаточно рано поняла, что они с Джастином пойдут под венец и процитировала в студии одно из своих старых сообщений того периода: «Я написала, мол не могу прийти на встречу и вынуждена отменить ее, а еще я знаю, что выйду замуж за этого человека… Понятия не имею, почему завела об этом речь в письме! Вот такая смешная запись у меня сохранилась». Инстинкт не подвел Джессику, и в октябре 2012 они с Тимберлейком действительно поженились, а в апреле 2015 их брак сделало еще более счастливым рождение первенца – малыша Саймона.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джессика Бил согрешит в новом сериале
персоны
Джессика БилДжастин Тимберлэйк

фотографии >>
«Долгое время мы даже не целовались»: Джессика Бил рассказала о романе с Тимберлейком фотографии
«Долгое время мы даже не целовались»: Джессика Бил рассказала о романе с Тимберлейком фотографии
«Долгое время мы даже не целовались»: Джессика Бил рассказала о романе с Тимберлейком фотографии
«Долгое время мы даже не целовались»: Джессика Бил рассказала о романе с Тимберлейком фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Юрий Соловьёв
14 января ушёл из жизни актёр Юрий Соловьёв.
Эдуард Цанга
14 января скончался оперный певец Эдуард Цанга.
Григорий Антоненко
13 января ушёл из жизни актёр Григорий Антоненко.

День рождения >>

Владас Багдонас
Елена Глазкова
Владлен Давыдов
Анастасия Клюева
Василий Лановой
Отар Мегвинетухуцеси
Олег Примогенов
Елизавета Солодова
Святослав Чирков
Жюльет Берто
Ришар Боринже
Кшиштоф Глёбиш
Рикардо Дарин
Ив Ламбрешт
Войцех Малайкат
Марилу Толо
все родившиеся 16 января >>

Афиша кино >>

Рай
драма, исторический фильм
Германия, Россия, 2016
Джимми – покоритель Америки
комедия
США, 2016
Ловушка
криминальный фильм, социальная драма, триллер
США, 2016
Невеста
триллер, фильм ужасов
Россия, 2017
Отважный рыцарь
детский фильм, комедия, приключения
Австрия, Германия, 2015
Преисподняя
вестерн, мистика, триллер
Нидерланды, Франция, 2016
Призрак дома Бриар
триллер
Канада, 2015
Трансформация
научная фантастика, триллер
Канада, США, 2016
Три икса: Мировое господство
боевик, приключения, триллер
США, 2017
Ла-Ла Ленд
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2016
Закон ночи
драма, криминальный фильм
США, 2016
По млечному пути
драма
Великобритания, Мексика, США, Сербия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью