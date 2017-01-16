Дмитрий Медведев причислил себя к шерлокоманам

Всем известно, что премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев исправно ведет Твиттер. Но лайками Медведев почем зря не разбрасывается. До недавнего момента он успешно сдерживался, чтобы не обнаружить публично свои симпатии.
Но искусство способно вдохновить, ошеломить, заставить человека изменить своим привычкам. Вот так же и сериал «Шерлок»
не оставил Дмитрия Анатольевича равнодушным. Премьер-министр оторвал от сердца единственный лайк, который поставил записи, посвященной заключительной серии
4 сезона «Шерлока», вышедшей накануне.
Ну или все просто: пиарщица забыла разлогиниться.
«На этом расходимся, шеклокоманы. Время спячки»
, - гласит судьбоносный твит.
Автор записи был крайне удивлён лайку от премьер-министра.
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