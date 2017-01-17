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Эмма Стоун, Эми Адамс и Мэттью Макконахи спели в преддверии инаугурации Трампа

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17 января 2017
Грядет инаугурация Дональда Трампа, и поверженные демократы из Голливуда все еще не в состоянии смириться со статусом кво. Перед протестным маршем звезды решили размяться и приняли участие в спецпроекте журнала W Magazine. Эмма Стоун, Дакота Фэннинг, Натали Портман, Мэттью Макконахи, Эми Адамс, Эндрю Гарфилд, Мишель Уильямс, Джоэл Эджертон и другие актеры, которых мы с большой вероятностью скоро увидим в списках номинантов на премию Оскар, исполнили (каждый в меру своих возможностей) диско-хит Глории Гейнор «I Will Survive» ( «Я выживу»).



«В свете надвигающейся инаугурации именно такой гимн нам нужен сейчас. Я переживу надвигающееся президентство Дональда Трампа» - гласит «объяснительная» издания.

Эми Адамс

Метью Макконахи
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