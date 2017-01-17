«Мне всё это было неинтересно»: Джейми Дорнан о садомазохизме.

В рамках активного продвижения фильма «На пятьдесят оттенков темнее»
исполнивший роль миллионера с коллекцией плёток Джейми Дорнан
посетил обложку австралийского GQ. И в отличие от своей коллеги Дакоты Джонсон
, которая поет фильму дифирамбы
, Дорнан честно рассказал об отношении к своему персонажу, критике фильма и о БДСМ-сообществе.
О посещении БДСМ-клубов в рамках подготовки к съемкам «50 оттенков серого»
:
«Я такого прежде не испытывал. До этого я никогда не видел какие-либо проявления садомазохизма, мне всё это было неинтересно. Я всегда был человеком широких взглядов, либералом - никогда не судил никого за их сексуальные предпочтения. Что бы не заводило человека - это его личное дело, и существует миллион различных способов получать сексуальное удовольствие».
О своем персонаже Кристиане Грее
:
«Он не из тех парней, с которыми я общаюсь. Все мои приятели - ребята простодушные и смешливые, поэтому я не представляю себя в обществе подобного парня в каком-нибудь пабе. Если говорить о выборе друзей - он человек не моего типа».
О новообретенных отношениях с навалившейся славой:
«Это сводит с ума, потому что вокруг этой истории с «50 оттенками» столько сумасшествия и пристального внимания. Но я всегда твердо верил, что фильмы будут успешными и очень прибыльными. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы рассчитать, что 100 миллионов читателей преобразуются в соответствующее количество занятых кресел в кинотеатре. Но я не ожидал, что до такой степени, если честно»
.
О критике:
«Когда подписываешься на подобного рода проект, который вызовет полярные реакции - приходится смириться с этим обстоятельством. Он не единственный в своем роде. Но я не виню людей. Я тоже люблю составить мнение о вещах, о которых имею очень отдаленное представление, или которые даже не пробовал - такова природа людей. Я не собираюсь терять сон из-за этого».
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