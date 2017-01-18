Джеймс Макэвой прокомментировал развод с женой

В марте на экраны выйдет новый фильм Найта Шьямалана
- триллер «Сплит»
с Джеймсом МакЭвоем
в роли человека, в котором уживаются 23 личности разного пола и возрастов. Вариация на тему печально известного Билли Миллигана
. В интервью журналу Mr.Porter
МакЭвой рассказал о благотворительности, принципиальном нежелании сниматься в рекламе и о разводе с женой.
Недавно Джеймс учредил именную стипендию для студентов его альма-матер - Королевской Консерватории Шотландии. «Я чувствовал, что это будет полезно», - говорит МакЭвой, «мне хотелось помочь детям, которые не могут позволить себе провести неделю в летнем лагере или что-либо еще»
.
Ради благотворительности Джеймс даже отказался от своих принципов и принял участие в рекламной кампании Prada
:
«Я собирался сказать свое обычное «нет, спасибо», но Энн-Мари меня переубедила»
, - рассказывает актёр, «Гонорар был сумасшедшим, и она спросила меня, собираюсь ли я от него отказаться, я ответил: «Да, собираюсь. Я не продаюсь», на что она ответила: «Не будь муд***м, отдай эти деньги на благотворительность». Уже через 4 минуты после этих слов я перезвонил и сказал, что сделаю это».
Правда в интервью Джеймс отметил, что реклама рекламе рознь, и продавать кофе он вряд ли сподобится - шпилька в сторону Джорджа Клуни
, который рекламирует Nespresso.
В прошлом году Джеймс и Энн-Мари Дафф, поженившиеся в 2006 году и успевшие за это время обзавестись сыном, объявили о своем разрыве. Отвечая на вопрос о том, как изменилась его жизнь после расставания с Энн-Мари, Джеймс, смеясь, ответил: «Ну, достаточно сильно. И в то же время очень многое осталось прежним. Например, я по-прежнему не обсуждаю свою личную жизнь».
Впрочем, подумав, добавил:
«Когда мы с Энн-Мари были вместе, мы придерживались правила не говорить друг о друге на публике. Мы очень редко нарушали это правило, и оно действует до сих пор. Даже расставшись, мы по-прежнему уважаем друг друга и на публике, и в личной жизни».
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