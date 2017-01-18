Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джеймс Макэвой прокомментировал развод с женой

18 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2017
2016

Лайфстайл >>
18 января 2017
В марте на экраны выйдет новый фильм Найта Шьямалана - триллер «Сплит» с Джеймсом МакЭвоем в роли человека, в котором уживаются 23 личности разного пола и возрастов. Вариация на тему печально известного Билли Миллигана. В интервью журналу Mr.Porter МакЭвой рассказал о благотворительности, принципиальном нежелании сниматься в рекламе и о разводе с женой.


Джеймс Макэвой прокомментировал развод с женой
Недавно Джеймс учредил именную стипендию для студентов его альма-матер - Королевской Консерватории Шотландии. «Я чувствовал, что это будет полезно», - говорит МакЭвой, «мне хотелось помочь детям, которые не могут позволить себе провести неделю в летнем лагере или что-либо еще».

Ради благотворительности Джеймс даже отказался от своих принципов и принял участие в рекламной кампании Prada:
«Я собирался сказать свое обычное «нет, спасибо», но Энн-Мари меня переубедила», - рассказывает актёр, «Гонорар был сумасшедшим, и она спросила меня, собираюсь ли я от него отказаться, я ответил: «Да, собираюсь. Я не продаюсь», на что она ответила: «Не будь муд***м, отдай эти деньги на благотворительность». Уже через 4 минуты после этих слов я перезвонил и сказал, что сделаю это».

Джеймс Макэвой прокомментировал развод с женой

Правда в интервью Джеймс отметил, что реклама рекламе рознь, и продавать кофе он вряд ли сподобится - шпилька в сторону Джорджа Клуни, который рекламирует Nespresso.

В прошлом году Джеймс и Энн-Мари Дафф, поженившиеся в 2006 году и успевшие за это время обзавестись сыном, объявили о своем разрыве. Отвечая на вопрос о том, как изменилась его жизнь после расставания с Энн-Мари, Джеймс, смеясь, ответил: «Ну, достаточно сильно. И в то же время очень многое осталось прежним. Например, я по-прежнему не обсуждаю свою личную жизнь».
Впрочем, подумав, добавил:
«Когда мы с Энн-Мари были вместе, мы придерживались правила не говорить друг о друге на публике. Мы очень редко нарушали это правило, и оно действует до сих пор. Даже расставшись, мы по-прежнему уважаем друг друга и на публике, и в личной жизни».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джеймс МакЭвой посмотрит на инопланетян под другим углом

Первый трейлер фильма «Сплит»
Поиск по меткам
благотворительностьразводреклама
персоны
Джордж КлуниДжеймс МакЭвойЭм Найт Шьямалан
фильмы
Сплит

фотографии >>
Джеймс Макэвой прокомментировал развод с женой фотографии
Джеймс Макэвой прокомментировал развод с женой фотографии
Джеймс Макэвой прокомментировал развод с женой фотографии
Джеймс Макэвой прокомментировал развод с женой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Свечников
15 января ушёл из жизни актёр Владимир Свечников.
Юрий Соловьёв
14 января ушёл из жизни актёр Юрий Соловьёв.
Эльдар Кулиев
14 января ушёл из жизни сценарист Эльдар Кулиев.
Эдуард Цанга
14 января скончался оперный певец Эдуард Цанга.

День рождения >>

Павел Борискин
Алексей Воробьёв
Евгений Ганелин
Гедиминас Гирдвайнис
Ксения Десни
Михаил Ножкин
Марина Петренко
Юрий Стосков
Алла Юганова
Алессандро Абер
Фелисити Джонс
Хавьер Камара
Логан Лерман
Отто Меллис
Гай Мэдисон
Типпи Хедрен
все родившиеся 19 января >>

Афиша кино >>

Рай
драма, исторический фильм
Германия, Россия, 2016
Джимми – покоритель Америки
комедия
США, 2016
Отважный рыцарь
детский фильм, комедия, приключения
Австрия, Германия, 2015
Преисподняя
вестерн, мистика, триллер
Нидерланды, Франция, 2016
Три икса: Мировое господство
боевик, приключения, триллер
США, 2017
Ловушка
криминальный фильм, социальная драма, триллер
США, 2016
Невеста
триллер, фильм ужасов
Россия, 2017
Призрак дома Бриар
триллер
Канада, 2015
Защитники
фэнтези
Россия, 2017
Ла-Ла Ленд
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2016
Закон ночи
драма, криминальный фильм
США, 2016
По млечному пути
драма
Великобритания, Мексика, США, Сербия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью